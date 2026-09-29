Solicitaron prisión preventiva para Callejero Fino: qué pruebas incorporó la investigación

La situación judicial de Callejero Fino sumó un nuevo capítulo este martes 29 de septiembre. El fiscal Cosme Iribarren solicitó que el cantante continúe detenido bajo prisión preventiva en la causa que lo investiga por portación ilegal de arma de guerra. El pedido se fundamenta en la existencia de un presunto peligro de fuga.

El músico, cuyo nombre real es Simón Natanael Alvarenga, permanece privado de su libertad desde el 30 de agosto, cuando fue interceptado durante un control vehicular en el partido bonaerense de Tigre. En la camioneta que conducía, los efectivos encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida.

Según informaron fuentes judiciales, la fiscalía pidió que se avance con su situación procesal y se mantenga la detención mientras continúa la investigación. La presentación deberá ser evaluada por la Justicia, por lo que la prisión preventiva solicitada todavía no constituye una nueva resolución judicial.

La detención de Callejero Fino en Tigre

El procedimiento se realizó en el cruce de la calle Italia y la Ruta 27, en Villa La Ñata. Personal policial interceptó una Volkswagen Amarok V6 que circulaba sin las chapas patente y, durante la inspección, encontró el arma de fuego dentro del vehículo.

La pistola tenía un cargador con 12 municiones y la numeración limada. El hallazgo motivó la detención del artista y de un familiar que viajaba como acompañante, aunque posteriormente este último fue liberado.

En sus primeras declaraciones, Callejero Fino negó que el arma le perteneciera y sostuvo que desconocía su presencia en la camioneta. Explicó que el vehículo también era utilizado por familiares y amigos, por lo que planteó la posibilidad de que otra persona hubiera dejado allí la pistola.

Las pruebas incorporadas a la investigación

Para comprobar esa versión, los investigadores reconstruyeron los movimientos de la camioneta durante las 48 horas anteriores al procedimiento. Según las fuentes del caso citadas por Infobae, las medidas permitieron establecer que el cantante había sido el único conductor durante ese período.

La reconstrucción incluyó un viaje al Movistar Arena durante el viernes previo a su detención y posteriores desplazamientos por Pilar y Tigre. El domingo 30 de agosto, cuando fue interceptado, se dirigía al cumpleaños del cantante J Rei, pareja de María Becerra.

Con esos elementos, la fiscalía consideró que la explicación inicial del artista no resultaba compatible con la información reunida. La investigación sostiene que Callejero Fino conocía la presencia del arma, aunque la responsabilidad penal deberá determinarse durante el proceso judicial.

Los antecedentes y la situación procesal del cantante

El músico ya declaró en dos oportunidades ante la Justicia. En su última presentación, según informó la Agencia Noticias Argentinas, habría señalado que llevaba el arma debido a reiteradas amenazas que aseguraba recibir de su exmanager, Carlos Mauricio Fernández, conocido como Mauri.

Ese planteo dio lugar a otras actuaciones. A mediados de septiembre se ordenó la detención de Fernández en una investigación por amenazas coactivas, después de que se corroborara información vinculada con la denuncia del cantante.

La fiscalía también tiene en cuenta los antecedentes penales de Callejero Fino, quien años atrás recibió una condena por robo a mano armada. Ese antecedente forma parte de la evaluación de su situación procesal, junto con las características de la imputación actual.

Por el momento, el artista continúa detenido mientras se resuelve el nuevo pedido de prisión preventiva. Su defensa solicitó una audiencia y resta conocer la decisión judicial sobre la medida, en una causa que sigue abierta y en la que todavía no existe una condena por el hecho investigado.