Bancarios: cuánto cobrarán en octubre tras el último aumento acordado en paritarias

Los trabajadores bancarios cuentan con una nueva escala salarial tras el acuerdo alcanzado entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresarias del sector financiero. La última actualización confirmada fue del 1,7%, correspondiente a la inflación de agosto, y elevó el ingreso inicial de referencia por encima de los 2,5 millones de pesos.

Con este incremento, los salarios acumularon una mejora del 21,3% durante los primeros ocho meses de 2026, tomando como base las remuneraciones vigentes en diciembre de 2025. El entendimiento mantiene el mecanismo de revisiones periódicas vinculado con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La nueva escala establece un salario inicial conformado de $2.505.061,24, al que se suman $72.413,50 por participación en las ganancias (ROE). Así, el ingreso bruto total de referencia alcanza los $2.577.474,74. Estos valores corresponden al último acuerdo publicado y podrán modificarse con las actualizaciones que se definan para los meses siguientes.

Las escalas salariales según categoría y antigüedad

En la rama administrativa, el básico de la categoría inicial quedó fijado en $1.642.764,63. Este concepto debe distinguirse del salario conformado, que incorpora otros componentes establecidos en el convenio y constituye la referencia utilizada para informar el ingreso inicial del sector.

La antigüedad y las responsabilidades de cada puesto generan diferencias dentro de la escala. Un administrativo con diez años de servicio registra un básico de $1.989.990,36, mientras que un empleado de maestranza con 20 años alcanza los $2.181.619,07.

Entre los cargos de supervisión, el básico de un jefe de servicio de primera categoría de la rama ordenanza se ubica en $2.255.322,41. Para un capataz general de maestranza asciende a $3.478.797,97. En los niveles superiores, un jefe de departamento de primera categoría de la rama administrativa alcanza los $5.454.047,67 y un subgerente departamental de primera categoría, $7.208.187,32.

Los adicionales que también recibieron aumentos

La actualización de los bancarios también alcanzó a los adicionales convencionales y no convencionales. El concepto por función de cajero quedó en $163.963,06, mientras que la compensación por falla de caja se estableció en $287.355,05. Para las operaciones en moneda extranjera, ese último adicional asciende a $82.261,33.

Los importes vinculados con la formación académica también fueron modificados. El adicional por título secundario pasó a $27.979,69; por título terciario, a $65.069,99; y por título universitario, a $97.604,47. La escala contempla además $416.341,95 por guardería, de acuerdo con las condiciones previstas para su percepción.

Los trabajadores comprendidos en el adicional por zona patagónica reciben montos diferenciados. En La Pampa corresponde $455.489,91; en Patagones, Río Negro y Neuquén, $498.870,24; y en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, la Antártida y las islas del Atlántico Sur, $585.630,91.

El bono de noviembre y las próximas paritarias

El último acuerdo también actualizó el monto mínimo por el Día del Bancario, que se celebra cada 6 de noviembre. Para la categoría inicial, el beneficio quedó establecido en $2.233.175,44, integrado por una suma fija de $1.973.675,85 y un componente adicional que varía según el coeficiente de cada categoría.

La Asociación Bancaria aclaró que ese importe podrá volver a modificarse si se acuerdan nuevas actualizaciones antes de noviembre. Por lo tanto, el monto informado constituye una referencia y no necesariamente el valor definitivo que se abonará durante ese mes.

En cuanto a los haberes de octubre, todavía debe distinguirse la última escala confirmada de los aumentos que puedan acordarse posteriormente. La actualización del 1,7% corresponde a agosto; los valores definitivos de octubre dependerán de la aplicación del mecanismo paritario a los períodos siguientes.