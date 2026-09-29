El consumo de los hogares cayó en agosto: transporte y recreación fueron los rubros más afectados

El consumo de los hogares volvió a registrar una caída en agosto de 2026, después de la recuperación observada durante el mes anterior. Según el Indicador de Consumo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la demanda de bienes y servicios finales retrocedió 1,1% interanual y disminuyó 0,8% frente a julio, en términos desestacionalizados.

El resultado interrumpió la mejora de julio, cuando el indicador había crecido 2% respecto del mismo mes de 2025. La serie continúa mostrando oscilaciones desde fines de 2024 y se mantiene en niveles relativamente bajos para la historia reciente. En agosto quedó 2,1% por debajo del máximo alcanzado a comienzos de 2025.

La contracción se produjo pese a una nueva desaceleración de la inflación, que pasó del 2,1% mensual en julio al 1,7% en agosto. La variación interanual de los precios fue del 33,5%. Desde la CAC señalaron que una reducción sostenida de la inflación podría favorecer la recuperación de los ingresos reales y, en consecuencia, de la capacidad de compra de las familias.

Transporte y recreación encabezaron las caídas

El rubro transporte y vehículos registró una disminución interanual del 11,4% y fue el que más contribuyó al resultado negativo del índice, con una incidencia de 1,5 puntos porcentuales. El informe vinculó este desempeño con la caída del 18,6% en el patentamiento de automóviles.

Recreación y cultura también presentó una contracción significativa, del 8,2% respecto de agosto de 2025. Su incidencia fue de 0,7 puntos porcentuales negativos, en un sector que viene alternando períodos de crecimiento y retroceso durante el año.

El resto de los rubros, considerados en conjunto, bajó 0,2% interanual. De acuerdo con la Cámara, el consumo en ese grupo permanece apenas por encima de los niveles de agosto de 2019, período utilizado como referencia anterior a la pandemia.

Los sectores que lograron crecer

En contraste, indumentaria y calzado mostró un aumento estimado del 4,9% interanual, con un aporte positivo de 0,3 puntos porcentuales. La CAC aclaró que el resultado está influido por la baja base de comparación de agosto de 2025, cuando el sector había registrado una caída del 1,4%.

Vivienda, alquileres y servicios públicos creció 4,8% y contribuyó con 0,9 puntos porcentuales positivos al indicador general. El incremento de la demanda eléctrica explicó buena parte de ese comportamiento.

Estas diferencias muestran que el retroceso del consumo de los hogares no fue uniforme. Mientras algunas actividades lograron avanzar, la caída en transporte y recreación tuvo un peso suficiente para inclinar el resultado general hacia terreno negativo.

El crédito y las compras de bienes durables

El informe también examinó la evolución del financiamiento familiar. Después de una expansión significativa durante 2024 y 2025, las tarjetas de crédito y los préstamos personales y prendarios comenzaron a registrar un retroceso gradual en términos reales, tras el estancamiento de fines del año pasado.

Esta dinámica coincide con la contracción observada en las compras de bienes durables, especialmente automóviles y electrodomésticos. Los préstamos hipotecarios, en cambio, mantienen una trayectoria ascendente, aunque a un ritmo más moderado, mientras que las escrituras de inmuebles sostienen los niveles elevados alcanzados durante los últimos dos años.

En el segmento específico de consumo masivo, el último dato disponible corresponde a julio: las ventas cayeron 2,6% interanual, aunque crecieron 4,2% frente a junio en la serie desestacionalizada. Se trata de una medición distinta del indicador general de agosto, que comprende un universo más amplio de bienes y servicios.

La diferencia entre el consumo y la actividad económica

La CAC advirtió que la evolución del consumo de los hogares no necesariamente coincide con la de la actividad económica general. En junio, último mes del EMAE considerado en el informe, la economía había crecido 2,7% interanual, mientras que el indicador de consumo registró una baja del 1,2%.

Para la entidad, la diferencia responde al comportamiento desigual de los sectores durante la recuperación económica. Los datos de agosto muestran que esa disparidad continúa: el avance de algunas actividades y la desaceleración de los precios todavía no se tradujeron en una mejora sostenida del consumo familiar.