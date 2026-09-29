Demanda de dólares: las compras de particulares superaron a cuatro sectores productivos juntos

La compra de dólares por parte de personas físicas alcanzó los US$2.853 millones durante agosto, un monto superior al aporte neto conjunto de divisas generado por cuatro sectores relevantes de la economía argentina: Energía, Alimentos, Minería e Informática.

Según los datos del informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central (BCRA), durante el octavo mes del año 1,7 millones de personas realizaron compras brutas de billetes. En sentido contrario, unas 734.000 vendieron moneda extranjera por US$390 millones.

El movimiento se produjo en un mes en el cual el BCRA informó un superávit cambiario de US$806 millones, impulsado principalmente por los ingresos provenientes del intercambio de bienes.

Cuántos dólares compraron los argentinos

Las compras brutas de billetes realizadas por personas físicas totalizaron US$2.853 millones en agosto, por debajo de los US$3.319 millones registrados durante julio.

A las operaciones con billetes se sumaron egresos netos por US$469 millones en transferencias de divisas sin una finalidad específica.

Entre enero y agosto de 2026, la demanda privada acumuló US$20.898 millones, mientras que durante los últimos 12 meses alcanzó los US$36.989 millones.

Desde la eliminación de las restricciones cambiarias en abril de 2026, en tanto, las compras brutas acumularon US$47.290 millones.

Cuatro sectores aportaron menos que los particulares

La magnitud de las compras de billetes quedó reflejada al comparar el movimiento de las personas físicas con los dólares aportados por algunos de los sectores superavitarios de la economía.

Durante agosto, Energía generó un aporte neto de US$1.023 millones; Alimentos, US$720 millones; Minería, US$675 millones; e Informática, US$347 millones.

En conjunto, esos cuatro sectores aportaron US$2.765 millones, es decir, US$88 millones menos que los US$2.853 millones destinados por particulares a compras brutas de billetes.

El único sector mencionado que individualmente superó ese volumen fue Oleaginosas y Cereales, con una generación de divisas de US$2.933 millones durante el mes.

El resultado del mercado cambiario

El balance cambiario registró en agosto un resultado positivo de US$806 millones. El rubro “Bienes” tuvo ingresos netos por US$3.176 millones y fue el principal componente favorable del período.

Parte de ese resultado fue compensado por egresos netos en otros componentes. El rubro “Ingreso primario” presentó un saldo negativo de US$1.651 millones, mientras que “Servicios” registró egresos netos por US$712 millones e “Ingreso secundario”, por US$7 millones.

Por su parte, la cuenta financiera tuvo un resultado negativo. La salida neta de divisas estuvo encabezada por el sector privado no financiero, con US$1.780 millones, seguida por las entidades financieras, con US$440 millones.

Más de US$40.000 millones de demanda neta

Si a las compras brutas realizadas desde la eliminación de las restricciones cambiarias se agregan las transferencias de moneda extranjera sin finalidad declarada efectuadas por el sector privado no financiero, el monto acumulado ascendió a US$51.644 millones.

Durante el mismo período, las personas vendieron US$6.947 millones.

De esta manera, la demanda neta resultante alcanzó los US$40.343 millones, según los datos correspondientes al mercado cambiario.

Las compras bajaron frente a julio

Pese al elevado volumen registrado en agosto, las compras fueron inferiores a las del mes anterior. En julio habían alcanzado US$3.319 millones, el nivel más alto registrado durante 2026.

Durante este año, las operaciones de compra de dólares de particulares se mantuvieron por encima de los US$2.100 millones mensuales.

Los datos de agosto mostraron así que, pese al superávit del balance cambiario, las compras brutas de billetes de las personas físicas continuaron representando un volumen significativo frente a los dólares generados por algunos de los principales sectores de la economía.