Cuánto cobran los empleados bancarios tras el aumento del 1,7% y cómo quedaron las escalas

Los empleados bancarios tras el aumento del 1,7% alcanzaron un salario inicial total de $2.577.474,74, luego del acuerdo alcanzado por la Asociación Bancaria con las cámaras empresariales del sistema financiero. La actualización correspondió a agosto y estuvo alineada con la inflación informada para ese mes.

Con la nueva suba, el incremento salarial acumulado durante los primeros ocho meses de 2026 llegó al 21,3%, calculado sobre los salarios vigentes en diciembre de 2025, según informó Infobae. El ajuste se aplicó sobre las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales.

La actualización alcanzó conceptos remunerativos y no remunerativos, además de adicionales convencionales y no convencionales. De esta manera, también se modificaron los importes correspondientes a funciones específicas, formación académica, guardería y zona desfavorable, entre otros ítems.

El salario inicial superó los $2,5 millones

La nueva escala estableció un salario inicial conformado de $2.505.061,24. A esa suma se agregaron $72.413,50 correspondientes a la participación en ganancias —identificada como ROE—, lo que llevó el ingreso inicial total a $2.577.474,74.

En la categoría inicial de la rama administrativa, el salario básico quedó establecido en $1.642.764,63. Sin embargo, el ingreso final de cada trabajador puede variar según antigüedad, función, zona donde desempeña sus tareas, formación académica y otros adicionales previstos en el convenio.

Entre los conceptos actualizados, la función de cajero quedó en $163.963,06 y la compensación por falla de caja alcanzó los $287.355,05. Para falla de caja en moneda extranjera, en tanto, el adicional se ubicó en $82.261,33.

Títulos, guardería y adicionales por zona

Los adicionales vinculados con la formación también fueron modificados. Por título secundario se establecieron $27.979,69; para título terciario, $65.069,99; mientras que quienes posean título universitario percibirán $97.604,47.

La compensación por guardería quedó en $416.341,95. También se contemplaron diferencias para quienes trabajan en determinadas zonas del país: en La Pampa, el adicional alcanzó $455.489,91; en Patagones, Río Negro y Neuquén, $498.870,24; y en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, $585.630,91.

La escala salarial mostró además importantes diferencias de acuerdo con la antigüedad y jerarquía. Un administrativo con diez años de servicio quedó con un básico de $1.989.990,36, mientras que un trabajador de maestranza con 20 años alcanzó los $2.181.619,07.

Cuánto cobrarán por el Día del Bancario

El aumento también repercutió sobre el bono correspondiente al Día del Bancario, que se abona cada noviembre. Para la categoría inicial, el piso quedó establecido en $2.233.175,44.

Ese monto está compuesto por una suma fija de $1.973.675,85 y otro importe determinado por el coeficiente correspondiente a cada categoría. La Asociación Bancaria aclaró que el valor volverá a actualizarse en caso de producirse nuevos incrementos salariales antes de noviembre.

En los niveles superiores, las cifras son considerablemente mayores. Un jefe de servicio de primera categoría de la rama ordenanza tiene un básico de $2.255.322,41, mientras que un capataz general de maestranza alcanza los $3.478.797,97.

Entre los cargos jerárquicos administrativos, un jefe de departamento de primera categoría percibe un básico de $5.454.047,67. El nivel informado más elevado corresponde al subgerente departamental de primera categoría, cuyo básico llegó a $7.208.187,32. Para conocer la escala completa, se puede acceder al siguiente enlace con el documento a disposición: grilla de agosto 2026 .

De esta manera, la nueva actualización dejó el ingreso inicial bancario por encima de los $2,5 millones y elevó al 21,3% la recomposición acumulada en lo que transcurrió de 2026. Desde el sindicato señalaron que el mecanismo de actualización tuvo como objetivo que los trabajadores "continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios" frente a la evolución de los precios.