Los bancos estiman que ya refinanciaron 500.000 créditos morosos

Los bancos estimaron que ya refinanciaron 500.000 créditos morosos en la Argentina, en medio del aumento de los atrasos en los pagos y del debate de diferentes proyectos legislativos destinados a aliviar el endeudamiento de familias y empresas. La cifra surgió de la información presentada por las propias entidades ante la central de deudores del Banco Central.

El número representa operaciones crediticias renegociadas y no necesariamente una cantidad equivalente de personas, ya que un mismo cliente puede tener más de un préstamo. Según un relevamiento de EcoGo, durante julio fueron 386.000 los individuos alcanzados por refinanciaciones, equivalentes al 6,5% del total de deudores morosos si se considera a bancos y plataformas financieras.

Las fintech, por su parte, estimaron que contactaron a unos dos millones de clientes con atrasos. Ese universo incluyó tanto a quienes acordaron un plan de pago como a aquellos que respondieron a las comunicaciones y manifestaron predisposición para renegociar, pero todavía no formalizaron una propuesta, según publicó Clarín.

Los bancos defendieron los acuerdos voluntarios

El presidente de la Asociación de Bancos Argentinos Privados y Públicos (ADEBA), Javier Bolzico, consideró que las negociaciones directas constituyen el mecanismo adecuado para abordar el problema. “La forma virtuosa de abordar el tema es mediante refinanciaciones voluntarias, acordadas entre el deudor y los bancos”, sostuvo.

El dirigente agregó que “ya se refinanciaron más de 500.000 créditos bancarios, prueba de que el sistema funciona sin intervención del Estado”. Dentro de esa cifra se incluyeron las 100.000 operaciones que había informado el Banco Nación.

Representantes de los bancos y las plataformas financieras proyectaron que los indicadores de irregularidad podrían mejorar durante los próximos meses por el avance de estos acuerdos. Al mismo tiempo, cuestionaron las iniciativas legislativas que proponen imponer facilidades de pago, condonaciones, límites a las tasas y nuevas regulaciones para el sector.

Conferencia de prensa en Diputados por el tema Morosidad con bancos y fintech (foto Clarín)

El alcance de la morosidad

Las estimaciones indican que 3,08 millones de personas registran pagos irregulares por deudas bancarias que totalizan 13,38 billones de pesos. En las plataformas financieras se contabilizaron 4,25 millones de clientes morosos, con obligaciones acumuladas por 5,09 billones de pesos.

Como una misma persona puede mantener compromisos con bancos y fintech, la suma de ambos grupos no permite establecer directamente el total de afectados. Al descontar las superposiciones, se calculó que existen aproximadamente 5,9 millones de personas con irregularidades en alguno de los dos segmentos.

Un informe elaborado por EcoGo y la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral señaló que la mora representó en julio el 18% del crédito medido por monto. El indicador aumentó medio punto porcentual en un mes y 10,3 puntos frente al mismo período de 2025, con lo que acumuló 21 meses consecutivos de crecimiento.

Uno de cada cuatro deudores registró atrasos

Al medir la cantidad de personas, el estudio determinó que el 26,6% de los titulares de créditos tenía pagos en situación irregular. La proporción creció 0,3 puntos porcentuales respecto de junio y 8,3 puntos en comparación con julio del año anterior.

El relevamiento también advirtió diferencias entre los bancos y los proveedores no financieros de crédito, categoría que comprende a distintas plataformas y empresas que ofrecen financiamiento. Estas compañías concentraron el 14,6% del crédito nacional, pero registraron una mora por monto del 31,3%, frente al 15,8% observado en el sistema bancario.

“Los proveedores no financieros de crédito explican el 14,6% del crédito nacional, pero su mora por monto, del 31,3%, supera holgadamente la del sistema financiero, del 15,8%. Su peso y su fragilidad varían fuerte entre provincias”, indicó el informe.

Bancos refinanciaron 500.000 créditos morosos (imagen ilustrativa)

Las advertencias del sector financiero

Las entidades buscaron desalentar la aprobación de medidas que modifiquen compulsivamente las condiciones de los préstamos. En el Congreso existen alrededor de 50 iniciativas relacionadas con la morosidad y el sobreendeudamiento, cuyo contenido abarca refinanciaciones a tres años, suspensión de embargos, condonación de punitorios y topes a los intereses.

“Si se aprobaran leyes que interfieran en los contratos entre privados imponiendo refinanciaciones compulsivas, se resentiría el crecimiento del crédito en Argentina por muchos años”, advirtió Bolzico al cuestionar las propuestas.

La oposición intenta consensuar una iniciativa común entre los diferentes proyectos. Algunos sectores proponen replicar programas de alivio implementados en provincias y crear un procedimiento extrajudicial, similar a una mediación, para facilitar acuerdos sin costo fiscal. Otros promueven límites a las tasas y la eliminación de intereses punitorios.

El debate previsto en Diputados

El cronograma parlamentario contempla reuniones de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor antes de un plenario previsto para el 29 de septiembre. El debate comprende cerca de 50 proyectos vinculados con la reestructuración de deudas y la regulación del crédito.

El oficialismo, en tanto, evaluaba presentar una propuesta propia basada en recomendaciones y normativas del Banco Central y del Ministerio de Economía. Fuentes de La Libertad Avanza señalaron que el posible texto priorizaría la transparencia, pero no modificaría los contratos vigentes.

Mientras continuaban las negociaciones políticas, bancos y fintech avanzaban con sus programas de refinanciación. Las diferencias entre las cifras informadas respondían al universo considerado en cada caso: cantidad de créditos, personas con acuerdos cerrados o clientes contactados para iniciar una negociación.