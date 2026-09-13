ANSES paga más de $648.000 en septiembre a quienes cobran dos beneficios

Un grupo de beneficiarias de ANSES puede cobrar $648.058 en septiembre al combinar la Pensión No Contributiva para Madres de 7 Hijos con la Prestación Alimentar. Cuáles son los requisitos y quiénes pueden acceder.
Un grupo de beneficiarias de ANSES puede cobrar $648.058 en septiembre mediante la combinación de dos prestaciones: la Pensión No Contributiva para Madres de 7 Hijos y la Prestación Alimentar. Ambos conceptos se acreditan de manera automática en la cuenta de las titulares que cumplen con las condiciones establecidas.
La Pensión No Contributiva para Madres de 7 Hijos tiene un valor equivalente al haber mínimo. Para septiembre de 2026, el monto consignado es de $498.633,20. A esa suma pueden agregarse $149.425 de la Prestación Alimentar correspondiente a familias con tres hijos o más.
De esta manera, aquellas beneficiarias que reúnen las condiciones para recibir ambas asistencias pueden alcanzar un ingreso mensual de $648.058,20. No se trata de un bono extraordinario ni de una nueva prestación de ANSES, sino del resultado de sumar ambos conceptos.
Quiénes pueden cobrar la Pensión para Madres de 7 Hijos
La prestación está destinada a mujeres que tengan o hayan tenido siete hijos o más, ya sean biológicos o adoptados. Para determinar el acceso no se considera la edad de los hijos ni el estado civil de la solicitante.
Sin embargo, tener siete hijos no es el único requisito. Las mujeres argentinas o naturalizadas deben acreditar al menos un año de residencia en el país. En el caso de las extranjeras, se requieren 15 años de residencia en Argentina.
También existen condiciones vinculadas con la situación económica y previsional. La solicitante no debe percibir una jubilación, pensión o retiro, ya sea contributivo o no contributivo. Además, debe cumplir con los requisitos relacionados con ingresos, bienes y recursos económicos.
Con qué prestaciones es incompatible
La Pensión No Contributiva para Madres de 7 Hijos tampoco resulta compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE) o Asignaciones Familiares.
Otro punto que se evalúa es la situación patrimonial. Para acceder, la persona no debe contar con bienes, ingresos formales o recursos suficientes para garantizar su subsistencia o la de su grupo familiar.
Por ese motivo, el monto de $648.058,20 no corresponde automáticamente a todas las madres que hayan tenido siete hijos. Para recibir la suma completa deben cumplirse tanto las condiciones de la pensión como aquellas necesarias para acceder a la Prestación Alimentar.
Cómo tramitar la pensión ante ANSES
Antes de comenzar el trámite, las interesadas deben comprobar que sus datos personales y vínculos familiares estén correctamente registrados en Mi ANSES. Una vez verificada esa información, la gestión puede realizarse sin turno previo en las oficinas del organismo.
Para solicitarla se debe presentar el DNI original y completar el formulario de Solicitud de Prestaciones Previsionales (PS 6.18). La Pensión No Contributiva para Madres de 7 Hijos tiene carácter mensual y vitalicio mientras se mantengan las condiciones previstas para acceder al beneficio.
En tanto, la Prestación Alimentar se acredita junto con la prestación correspondiente cuando la titular se encuentra alcanzada por el programa. Por ello, quienes reúnen los requisitos para ambos conceptos no necesitan realizar un trámite adicional para recibir el pago alimentario.
Los montos de otras prestaciones en septiembre
Las prestaciones de ANSES tuvieron en septiembre una actualización del 2,11%. La jubilación mínima se ubicó en $428.633 y, con el bono extraordinario previsional de hasta $70.000, el ingreso puede acercarse a los $498.633, dependiendo del haber de cada beneficiario, publicó Iprofesional.
Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedó en $342.907 y la Pensión No Contributiva por Invalidez alcanzó los $300.043. La AUH y la Asignación por Embarazo, en tanto, se ubicaron en $154.031 por titular.
De esta manera, el ingreso de $648.058 en septiembre se encuentra reservado para quienes reúnen las condiciones de las dos prestaciones involucradas. La cifra no constituye un pago extraordinario de ANSES, sino la suma de la Pensión para Madres de 7 Hijos y la Prestación Alimentar correspondiente.