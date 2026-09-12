Precio de la nafta: el petróleo volvió a superar los USD 100 y se aleja una baja en los surtidores

El precio de la nafta en Argentina enfrenta un nuevo escenario de incertidumbre después de que el petróleo Brent superara nuevamente la barrera de los USD 100 como consecuencia de la escalada del conflicto en Medio Oriente. La cotización internacional alcanzó los USD 107,63 y alejó, al menos por ahora, la posibilidad de una reducción en los surtidores locales.

El Brent cerró el jueves en su nivel más alto desde mediados de mayo y durante la jornada llegó a rozar los USD 108. Desde los mínimos registrados a comienzos de agosto, el crudo acumuló una suba superior al 30%, impulsada principalmente por el temor a interrupciones en algunas de las principales rutas petroleras internacionales.

La escalada se aceleró luego de nuevos enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán y ataques contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz. A esto se sumó la toma del puerto yemení de Mocha por parte de los hutíes, aliados de Teherán, lo que incorporó otro factor de incertidumbre sobre el tránsito comercial en el mar Rojo.

El petróleo volvió a presionar sobre los combustibles

Simon-Peter Massabni, director de desarrollo empresarial de XS.com, consideró que los ataques desde Yemen contra instalaciones energéticas sauditas representan “una nueva fuente de riesgo para el mercado”.

Según el analista, la amenaza “ya no se limita a un único punto de estrangulamiento”, en referencia al estrecho de Ormuz, sino que incluye la posibilidad de interrupciones en rutas de exportación, instalaciones de producción y otras infraestructuras energéticas de Medio Oriente.

S&P Global Energy, por su parte, sostuvo que el mercado podría estar ingresando en “una nueva normalidad prolongada en la que el riesgo de interrupciones es persistente, no episódico”. Aunque la OPEP redujo nuevamente su previsión de crecimiento de la demanda mundial para 2026, la tensión geopolítica continúa dominando las cotizaciones.

Qué puede pasar con la nafta en Argentina

El salto internacional llegó en un momento especialmente sensible para el mercado argentino. Entre abril y fines de junio, YPF, que concentra más de la mitad de las ventas locales, aplicó un mecanismo para amortiguar el impacto de la volatilidad del petróleo sobre los surtidores.

El esquema, acompañado posteriormente por otras compañías, evitó trasladar de manera inmediata las fuertes oscilaciones internacionales. Durante esos meses, la nafta súper se mantuvo en valores cercanos a los $2.000 por litro.

Sin embargo, las refinadoras debían recuperar posteriormente parte del margen resignado antes de avanzar con eventuales reducciones. El nuevo salto del Brent achicó ese espacio y volvió a poner en duda la posibilidad de una baja.

La posibilidad de una reducción se aleja

El director de Aleph Energy, Daniel Dreizzen, había señalado en junio que incluso una caída internacional del crudo no se traduciría inmediatamente en menores valores para los consumidores. En ese momento estimó que podrían transcurrir al menos dos meses desde una corrección del Brent.

El especialista explicó que el período dependería del nivel de estabilización: un petróleo cercano a USD 70 permitiría acelerar la compensación, mientras que valores de USD 80 o USD 90 extenderían los plazos.

Con el Brent ahora por encima de los USD 100, aquel escenario cambió sustancialmente. Mientras continúe la tensión internacional, las perspectivas de un alivio significativo para los automovilistas argentinos quedan condicionadas por la evolución del mercado petrolero.

El consumo de combustibles cayó

Los incrementos acumulados ya tuvieron impacto sobre la demanda. Durante los primeros siete meses de 2026 se despacharon 5.667 millones de litros, el nivel más bajo de los últimos dos años y un 5,26% inferior al mismo período de 2023, según un análisis del Instituto Argentina Grande (IAG).

La nafta premium registró la mayor contracción, con una caída del 7,3% respecto de 2023, mientras que la súper disminuyó 4,5%. Solamente durante julio, las estaciones comercializaron 1.368.722 metros cúbicos de combustibles, un 6,4% menos que en igual mes de 2025, de acuerdo con la Secretaría de Energía.

A la cotización internacional se suma la incidencia impositiva. Según el IAG, la participación del impuesto a los combustibles pasó del 8,9% del valor en surtidor en noviembre de 2023 al 20,1% en agosto de 2026.

Entre Ríos, entre las provincias con mayores caídas

El informe mostró además que las 24 jurisdicciones del país registraron menores ventas de nafta durante 2026 en comparación con 2023. Las mayores retracciones correspondieron a Misiones, con 32,48%, y Formosa, con 26,26%.

Corrientes apareció a continuación con una caída del 18,83%, seguida por La Rioja, con 15,73%. Entre Ríos quedó quinta entre las mayores bajas del país, con una disminución del 15,31%.

El IAG vinculó parte del fenómeno en las provincias fronterizas con la diferencia de precios respecto de países vecinos, que puede provocar el desplazamiento de consumidores hacia estaciones ubicadas fuera del territorio argentino.

Los impuestos, otro factor sobre el precio

Actualmente, de acuerdo con los datos incluidos en el informe, un litro de nafta súper cuesta alrededor de $2.045 en la Ciudad de Buenos Aires y aproximadamente $411 corresponden a impuestos, publicó Infobae.

Una nueva actualización impositiva debía comenzar a aplicarse el 1° de septiembre, pero el Gobierno nacional decidió postergarla hasta el 1° de octubre. Fue la decimotercera postergación de este mecanismo desde 2024.

Así, la evolución de los surtidores quedó atravesada simultáneamente por la cotización internacional del petróleo, el esquema de compensación de las refinadoras y la carga tributaria. Mientras el conflicto internacional mantenga al Brent por encima de los USD 100, la posibilidad de una baja del precio de la nafta en Argentina seguirá perdiendo fuerza.