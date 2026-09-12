Paraná realizó la Caminata por la Vida para visibilizar la prevención del suicidio

La Caminata por la Vida reunió a la comunidad para prevenir el suicidio

Con una amplia convocatoria de vecinos, organizaciones e instituciones, Paraná llevó adelante este sábado la Caminata por la Vida, una iniciativa impulsada por el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos junto a la Municipalidad para promover la prevención del suicidio y generar conciencia sobre la importancia de hablar de salud mental.

La jornada comenzó en la Plaza de las Colectividades con un acto de apertura y luego recorrió la costanera hasta las inmediaciones del anfiteatro, donde se realizó la plantación de un árbol como homenaje a las personas fallecidas por suicidio. Posteriormente, los participantes regresaron al punto de partida.

“Entre todos podemos trabajar por la vida”

El presidente del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos, Octavio Filipuzzi, destacó el sentido colectivo de la propuesta y remarcó que la problemática involucra a toda la sociedad.

“Estamos por la vida, para la vida, y todos juntos podemos trabajar por la vida. Esta dura realidad del suicidio entre todos la podemos transitar, podemos estar con los nuestros, charlar y acompañarlos”, expresó.

El referente explicó que la caminata fue reprogramada para este 12 de septiembre por cuestiones organizativas, aunque forma parte de las acciones vinculadas al 10 de septiembre, fecha en que se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio.

“El suicidio es una situación que nos interpela a todos. Entre todos podemos encontrar soluciones”, sostuvo.

Un recorrido con homenaje y participación institucional

Antes de iniciar la marcha, los organizadores agradecieron el acompañamiento de las instituciones y el apoyo logístico de la Municipalidad de Paraná.

“Sin la Municipalidad no podríamos haber organizado esta actividad, lo mismo que todas las instituciones que han acompañado”, afirmó Filipuzzi.

El itinerario incluyó una caminata por avenida San Nicolás, una parada junto al anfiteatro para plantar un árbol y un momento de reflexión dedicado a quienes ya no están.

La convocatoria reunió a representantes de organismos públicos, entidades de salud, organizaciones sociales y vecinos, en una muestra del creciente compromiso comunitario con la prevención del suicidio.

“Siempre hay que hablar”

Filipuzzi también valoró el cambio de paradigma que atraviesa la salud mental y destacó el rol de la comunicación responsable.

“Siempre hay que hablar. Estamos asistiendo a un cambio de paradigma científico donde se reconoce que la palabra es fundamental. Cuando ponemos palabra, encontramos soluciones”, señaló.

Además, recordó que días atrás el Colegio de Psicólogos desarrolló una capacitación destinada a periodistas y comunicadores para abordar el tema con responsabilidad y contribuir a derribar prejuicios.

La Municipalidad destacó el trabajo en red

Durante la caminata, la referente de Salud municipal, Claudia Enrique, celebró la masiva participación y el trabajo conjunto entre distintas áreas del Estado.

“Estamos muy contentos. Esto fue organizado por el Colegio de Psicólogos y nosotros acompañamos como Municipalidad junto a Deportes, Juventudes, Tránsito y otros organismos”, indicó.

La funcionaria consideró que el acompañamiento social refleja una mayor disposición a visibilizar la problemática.

“En buena hora que se hable de estas cosas. Hay que charlarlas, enfrentarlas y acompañarlas”, remarcó.

Enrique recordó que la ciudad cuenta con dispositivos de atención en salud mental en los seis centros de salud, además de espacios específicos en los CIC del este y oeste, atención psicológica para empleados municipales y un dispositivo de consumos problemáticos desarrollado junto a Sedronar.

La Caminata por la Vida cerró con un mensaje compartido por organizadores e instituciones: fortalecer los vínculos, promover la escucha y recordar que la prevención del suicidio es una responsabilidad colectiva.