La Sinfónica de Entre Ríos ofrece un concierto en el Juan L. Ortiz: "Paraná florece en el arte", dijo Romero

La Sinfónica se presenta en el Juan L. Ortiz este viernes

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos protagoniza una nueva velada musical en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná, con un repertorio integrado por obras de Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven, en un concierto que volvió a convocar a una sala colmada de público.

El director de la Orquesta, Luis Gorelik, celebró el acompañamiento de la comunidad y el valor cultural del emblemático espacio paranaense. Además, resaltó ante Elonce que el encuentro también sirve para impulsar proyectos vinculados al futuro Paseo Cultural de la ciudad.

“Aprovecho la ocasión para encontrarnos, charlar un poco y ofrecer al público paranaense que está llenando las instalaciones un poco de buena música como siempre”, aseguró.

Mozart, Beethoven y dos solistas de prestigio

El programa de la noche incluye dos grandes obras del repertorio clásico: la Sinfonía Concertante para violín y viola de Mozart y la Sinfonía Nº 3 de Beethoven.

“Hoy vamos a hacer dos obras. La Sinfonía Concertante de Mozart para violín y viola con dos solistas extraordinarios y luego la Sinfonía Número Tres de Beethoven”.

Los invitados especiales son Javier Inchausti, primer violín solista del Teatro Colón y oriundo de Bahía Blanca, y Silvina Álvarez, primera viola solista de la Orquesta Nacional de España, radicada en Madrid. Con una formación cercana a los 80 músicos, la Orquesta se presenta prácticamente con su plantel completo.

Un lugar que entusiasma

Gorelik también expresó su entusiasmo por volver a dirigir en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, al que definió como uno de los escenarios más especiales de Paraná.

“Me gusta venir a tocar aquí, me gusta que la orquesta esté aquí en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, no solo porque es un sitio emblemático con una historia potente de la ciudad, sino porque además tiene una acústica natural extraordinaria”.

El director aseguró que esa combinación de historia, patrimonio y calidad sonora convierte al espacio en un lugar ideal para la música sinfónica.

Rosario Romero: “Paraná florece en el arte”

Durante la presentación, la intendenta Rosario Romero vinculó el concierto con el desarrollo del futuro Paseo Cultural que unirá distintos espacios artísticos de la capital entrerriana.

“Siempre soñando con este Paseo Cultural, que cada vez se va pareciendo más a lo que vamos a buscar que sea antes de fin de año. Ya estamos en obra”. Romero recordó además que la ciudad vive un intenso fin de semana de actividades culturales con una feria de arte instalada en la Sala Mayo.

“Paraná florece en el arte, en primavera más todavía”, señaló y destacó: “El arte y la cultura nos ayudan a vivir en todo el proceso de vida, nos enriquecen, nos hacen soñar y nos ilustran. Y la música nos transporta además”.

Una agenda para todos los públicos

El director del Centro Cultural Juan L. Ortiz, Fernando Cocal, subrayó la diversidad de propuestas que ofrece el espacio y el acompañamiento permanente del público.

“Tratamos de hacer siempre una agenda variada. El fin de semana pasado tuvimos a Gerardo Farías afuera con la cumbia y hoy tenemos a la Sinfónica. Es hermoso poder recibir a toda la gente con sus distintos intereses”.