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Un hombre sufrió una grave fractura tras volcar con su auto en la Ruta 12

El siniestro ocurrió en el kilómetro 159 de la Autovía 12, en sentido Entre Ríos–Buenos Aires. La víctima, de 60 años y oriunda de Vicente López, quedó atrapada en el vehículo y fue rescatada por bomberos.

11 de Septiembre de 2026
Un hombre de 60 años tuvo fracturas tras el vuelco
Un hombre de 60 años tuvo fracturas tras el vuelco Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

El siniestro ocurrió en el kilómetro 159 de la Autovía 12, en sentido Entre Ríos–Buenos Aires. La víctima, de 60 años y oriunda de Vicente López, quedó atrapada en el vehículo y fue rescatada por bomberos.

Un automovilista de 60 años resultó gravemente herido este viernes por la mañana luego de perder el control de su vehículo, chocar contra el guardarraíl y volcar sobre la calzada en la Autovía Nacional 12, a la altura del kilómetro 159, en jurisdicción de Ceibas.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

 

El siniestro vial se registró alrededor de las 11:28, cuando Bomberos Voluntarios de Ceibas recibió el alerta y despachó el Móvil Nº 24, unidad de rescate, hacia el lugar del accidente.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

Quedó atrapado tras el vuelco

 

Al llegar, los rescatistas encontraron un automóvil Nissan volcado de costado sobre la calzada, luego de haber impactado contra el guardarraíl del cantero central.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

 

El conductor, un hombre domiciliado en Vicente López (Buenos Aires), viajaba desde Entre Ríos hacia su ciudad de residencia y permanecía atrapado dentro del habitáculo. Además, presentaba una fractura expuesta en uno de sus brazos.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

 

Los bomberos realizaron las maniobras de rescate y lograron extraer al ocupante del vehículo para ponerlo a salvo.

 

Traslado y operativo en la autovía

 

Una vez liberado, el herido fue trasladado en la ambulancia de Bomberos Voluntarios de Ceibas al Hospital Eva Duarte. Posteriormente, debido a la gravedad de la lesión, fue derivado al Hospital Centenario de Gualeguaychú para continuar con su atención médica.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

 

En el lugar trabajaron efectivos de Policía de Ceibas, Puesto Empalme, Policía Caminera Brazo Largo, Policía Científica de Islas y Gendarmería Nacional, quienes llevaron adelante las pericias y el ordenamiento del tránsito mientras se desarrollaban las tareas de rescate.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

 

Tras finalizar las actuaciones, se realizó la limpieza de la calzada y un servicio de auxilio retiró el vehículo siniestrado. La circulación quedó completamente normalizada poco después de las 12:30, mientras que la dotación de Bomberos regresó a la central a las 12:52, quedando nuevamente disponible para emergencias.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

Temas:

ceibas autovía 12 Accidente
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