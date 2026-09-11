Un hombre sufrió una grave fractura tras volcar con su auto en la Ruta 12

El siniestro ocurrió en el kilómetro 159 de la Autovía 12, en sentido Entre Ríos–Buenos Aires. La víctima, de 60 años y oriunda de Vicente López, quedó atrapada en el vehículo y fue rescatada por bomberos.
Un automovilista de 60 años resultó gravemente herido este viernes por la mañana luego de perder el control de su vehículo, chocar contra el guardarraíl y volcar sobre la calzada en la Autovía Nacional 12, a la altura del kilómetro 159, en jurisdicción de Ceibas.
El siniestro vial se registró alrededor de las 11:28, cuando Bomberos Voluntarios de Ceibas recibió el alerta y despachó el Móvil Nº 24, unidad de rescate, hacia el lugar del accidente.
Quedó atrapado tras el vuelco
Al llegar, los rescatistas encontraron un automóvil Nissan volcado de costado sobre la calzada, luego de haber impactado contra el guardarraíl del cantero central.
El conductor, un hombre domiciliado en Vicente López (Buenos Aires), viajaba desde Entre Ríos hacia su ciudad de residencia y permanecía atrapado dentro del habitáculo. Además, presentaba una fractura expuesta en uno de sus brazos.
Los bomberos realizaron las maniobras de rescate y lograron extraer al ocupante del vehículo para ponerlo a salvo.
Traslado y operativo en la autovía
Una vez liberado, el herido fue trasladado en la ambulancia de Bomberos Voluntarios de Ceibas al Hospital Eva Duarte. Posteriormente, debido a la gravedad de la lesión, fue derivado al Hospital Centenario de Gualeguaychú para continuar con su atención médica.
En el lugar trabajaron efectivos de Policía de Ceibas, Puesto Empalme, Policía Caminera Brazo Largo, Policía Científica de Islas y Gendarmería Nacional, quienes llevaron adelante las pericias y el ordenamiento del tránsito mientras se desarrollaban las tareas de rescate.
Tras finalizar las actuaciones, se realizó la limpieza de la calzada y un servicio de auxilio retiró el vehículo siniestrado. La circulación quedó completamente normalizada poco después de las 12:30, mientras que la dotación de Bomberos regresó a la central a las 12:52, quedando nuevamente disponible para emergencias.