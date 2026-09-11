Quini 6: tras cuatro sorteos sin ganadores, el pozo acumulado llegó a $14.450 millones

El Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado de $14.450 millones el próximo domingo 13 de septiembre, luego de que los principales premios quedaran vacantes durante cuatro sorteos consecutivos. La cifra fue informada por la Lotería de Santa Fe y elevó la expectativa entre los apostadores.

El último sorteo, correspondiente al concurso Nº 3.407 y realizado el miércoles 9 de septiembre, terminó sin apostadores que consiguieran acertar los seis números necesarios para quedarse con los premios mayores de las principales modalidades.

La situación se repitió durante las últimas cuatro jornadas. Tampoco hubo ganadores de los principales pozos en los sorteos del domingo 6 y miércoles 2 de septiembre, así como tampoco en el correspondiente al domingo 30 de agosto.

Cómo se repartirán los $14.450 millones

Tras acumularse los premios, la Lotería de Santa Fe informó cómo estarán distribuidos los $14.450 millones estimados para el próximo concurso. El pozo más importante corresponderá a la modalidad Revancha, que alcanzará los $8.200 millones.

En tanto, La Segunda ofrecerá aproximadamente $2.950 millones, mientras que el Tradicional Primer Sorteo contará con $2.590 millones. De esta manera, solamente entre esas tres modalidades se concentrarán $13.740 millones.

Por su parte, el Siempre Sale tendrá una base de $510 millones, mientras que la modalidad Extra pondrá en juego otros $200 millones, completando así el monto global previsto para la jornada.

Cuándo será el próximo sorteo del Quini 6

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el domingo 13 de septiembre. La transmisión está programada para comenzar a las 21:15, horario en el que se conocerán las nuevas combinaciones ganadoras.

La expectativa estará centrada especialmente en conocer si finalmente aparecerá un ganador de los principales premios después de cuatro sorteos consecutivos sin apostadores que consiguieran los seis aciertos.

De no registrarse ganadores en las categorías acumulables, los pozos correspondientes volverán a incrementarse para el siguiente sorteo. En cambio, el Siempre Sale, como indica su modalidad, distribuirá el monto disponible entre las apuestas que alcancen la mayor cantidad de aciertos.