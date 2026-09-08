Apareció el ganador del Quini 6 que no sabía que había ganado $17 millones

El ganador del Quini 6 había acertado cinco números del “Siempre Sale”, pero desconocía que tenía un premio de $17 millones. Se enteró por los medios, revisó su boleta y acudió a la agencia. Contó que utilizará parte del dinero para cambiar el auto.
El ganador del Quini 6 que era buscado desde hacía varios días finalmente apareció y confirmó que tenía en su poder la boleta premiada con 17 millones de pesos. El apostador había realizado la jugada el pasado 30 de agosto en una agencia de San Lorenzo y desconocía que sus cinco aciertos en la modalidad “Siempre Sale” lo habían convertido en ganador.
Posteriormente, el misterio comenzó porque, pese al importante monto obtenido, nadie se había presentado para reclamar el dinero y el plazo para hacerlo avanzaba. La difusión del caso en los medios de comunicación terminó siendo determinante: el hombre vio la noticia, revisó su apuesta y descubrió que era el afortunado que estaban buscando.
La confirmación fue realizada por Pablo Lauría, titular de la agencia donde se había vendido el ticket. Según explicó, se trataba de una persona conocida en el comercio. “Era un cliente acá de la agencia, vio la noticia y ya le dijimos las cosas que tenía que presentar en Lotería; ya se fue para allá. No se había dado cuenta, que es algo que pasa muchas veces”, relató el agenciero a Pregón.
Se enteró por las noticias y volvió a la agencia
Una vez que advirtió que podía ser el ganador, el apostador se acercó hasta la agencia para comprobar los números de su ticket y recibir información sobre los pasos administrativos necesarios para cobrar los 17 millones de pesos.
La sorpresa llegó en un momento especialmente oportuno para el hombre, quien tenía previsto realizar una importante operación personal. Según contó Lauría, el ganador estaba pensando en renovar su vehículo y el dinero obtenido en el Quini 6 le permitirá avanzar con ese proyecto.
“Nos comentó que estaba por cambiar el auto, así que le vino justo; necesitaba 8 millones para concretar la operación”, reveló el titular de la agencia. De esta manera, el premio resultó ser más del doble del monto que necesitaba para realizar la compra que tenía proyectada.
El plazo para reclamar el premio del Quini 6
La aparición del apostador puso fin a la incertidumbre que había rodeado al ticket ganador, principalmente porque este tipo de premios tiene un período determinado para ser reclamado antes de perder el derecho al cobro.
Lauría recordó que quienes obtienen premios tanto en la Quiniela como en el Quini 6 cuentan con un margen aproximado de dos semanas para iniciar el trámite correspondiente. En este caso, la repercusión mediática permitió que el apostador tomara conocimiento a tiempo y comenzara las gestiones ante Lotería.
El hombre había conseguido cinco aciertos en la modalidad “Siempre Sale”, una de las alternativas del tradicional juego. Su apuesta fue suficiente para quedarse con un premio exacto de 17 millones de pesos, aunque durante varios días continuó con su rutina sin saber que tenía una boleta millonaria entre sus pertenencias.
La llamativa racha de premios de la agencia
Desde el comercio también destacaron que el premio no fue un hecho aislado dentro de la actividad reciente de la agencia. Según indicaron, durante los últimos meses el local registró una importante cantidad de apuestas que consiguieron cinco aciertos.
Entre mayo y junio, de acuerdo con los datos brindados por la agencia, se comercializaron seis tickets con cinco números acertados, una racha a la que ahora se sumó la boleta premiada con los $17 millones que estuvo varios días sin ser reclamada.
Lauría explicó además cómo funciona el incentivo destinado a las agencias cuando venden una apuesta que consigue los seis números del pozo principal. En caso de que el cliente hubiera acertado la totalidad de las cifras, el premio en juego ascendía a 494 millones de pesos.