Prometen adelgazar, ganar músculos y rejuvenecer: ANMAT alertó por la venta ilegal de inyecciones no autorizadas

La ANMAT alertó por la retatrutida y otros productos inyectables con péptidos que se comercializan en la Argentina sin autorización como especialidades medicinales. El organismo advirtió que su utilización representa un potencial riesgo para la salud.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica informó que continúa detectando la oferta de estas sustancias mediante plataformas de venta online, sitios web, redes sociales y WhatsApp.

Debido a su procedencia irregular, las autoridades desconocen quiénes son sus fabricantes, cuál es su composición y bajo qué condiciones fueron elaboradas. En consecuencia, no pueden garantizarse la calidad, seguridad ni eficacia de los productos. La advertencia oficial fue publicada por ANMAT.

Cuáles son los productos incluidos en la alerta

Entre las sustancias detectadas se encuentran retatrutida, BPC-157, TB-500, GHK inyectable, Ipamorelin/CJC-1295, MOTS-S, Epitalon, Semax/Selank, Melanotan II, AOD-9604 y DSIP.

La advertencia amplió el universo de productos sobre los que ANMAT había alertado inicialmente. En agosto, la autoridad sanitaria había señalado específicamente la venta ilegal de sustancias que declaraban contener retatrutida.

La retatrutida todavía se encuentra en investigación clínica y no fue aprobada como medicamento. Por ese motivo, su comercialización y utilización fuera de los ámbitos autorizados para la investigación no permiten garantizar su seguridad.

El caso que visibilizó el uso de retatrutida

La sustancia tomó notoriedad después de que la influencer Sofía Gonet, conocida como “La Reini”, relatara que se la había inyectado con el objetivo de bajar de peso.

Según contó, luego de aplicarse una dosis sufrió mareos, náuseas, temblores, fiebre y confusión, por lo que debió ser trasladada a un centro de salud.

A partir de ese episodio, una investigación de Chequeado encontró sitios web y publicaciones en redes sociales que ofrecían productos que declaraban contener retatrutida. En algunos casos, eran promocionados bajo la denominación de “péptidos” y asociados con tratamientos para adelgazar.

Los enlaces de las publicaciones fueron reportados a ANMAT para que investigara su comercialización. Posteriormente, el organismo determinó que la problemática también alcanzaba a otras sustancias ofrecidas en formato inyectable.

Por qué los productos inyectables implican mayores riesgos

Los péptidos son moléculas formadas por cadenas de aminoácidos y pueden tener diferentes funciones y aplicaciones dentro de la investigación científica y la medicina.

Sin embargo, que una sustancia sea un péptido no implica que cualquier producto que la contenga sea seguro, eficaz o esté autorizado para su aplicación en seres humanos.

Los medicamentos inyectables deben cumplir controles estrictos relacionados con la fabricación, esterilidad, composición, concentración, almacenamiento y manipulación. Además, su utilización requiere seguimiento profesional.

En los productos detectados por ANMAT, por el contrario, se desconoce quién los fabrica, cómo fueron elaborados y qué contienen exactamente. Si estuvieran contaminados, podrían ocasionar infecciones graves e incluso consecuencias letales.

También existe la posibilidad de que las sustancias o sus concentraciones no coincidan con la información incluida en los envases. Al no contar con autorización sanitaria, tampoco puede confirmarse que produzcan los efectos promocionados por sus vendedores.

Qué prometen las sustancias comercializadas

Los productos BPC-157 y TB-500 son promocionados principalmente en ámbitos deportivos bajo la promesa de mejorar el rendimiento y acelerar la recuperación de lesiones.

El GHK inyectable aparece asociado con supuestos efectos antienvejecimiento y de regeneración de la piel. Por su parte, Ipamorelin/CJC-1295 suele ofrecerse con promesas relacionadas con la estimulación de la hormona de crecimiento y el aumento de la masa muscular.

Las sustancias MOTS-S, Epitalon, Semax/Selank y DSIP son experimentales o se utilizan en investigaciones. En internet se las promociona para regular el sueño, aliviar el estrés, favorecer la quema de grasas o combatir el envejecimiento.

El Melanotan II se vende ilegalmente con la promesa de generar un tono bronceado sin necesidad de exponerse al sol. Sin embargo, informes médicos describieron posibles eventos adversos graves, entre ellos casos de melanoma o cáncer de piel.

Por su parte, AOD-9604 es un péptido derivado de un fragmento de la hormona de crecimiento que se estudia por su posible relación con el metabolismo de las grasas.

ANMAT aclaró que la presencia de estas sustancias en publicaciones comerciales no significa que sus usos estén aprobados, que los productos sean seguros o que contengan realmente los ingredientes indicados.

Qué recomendó ANMAT

Ante esta situación, la autoridad sanitaria recomendó a la población y a los profesionales de la salud no comprar ni utilizar productos inyectables que carezcan de autorización oficial.

Las personas que tengan productos que declaren contener alguno de los péptidos incluidos en la alerta deberán comunicarse con ANMAT para que puedan realizarse las investigaciones correspondientes.

Los reportes pueden efectuarse mediante el correo electrónico pesquisa@anmat.gob.ar o a través de la línea gratuita 0800-333-1234 de ANMAT Responde.