ANMAT prohibió productos de limpieza, lavandinas e insecticidas de dos marcas

La ANMAT prohibió productos de las marcas Desolimp y Lenis en todo el país. Incluye limpiadores, lavandinas, desinfectantes, repelentes e insumos para piscinas.
La ANMAT prohibió productos de limpieza de las marcas Desolimp y Lenis en todo el territorio nacional luego de comprobar que no estaban registrados ante el organismo sanitario. La medida comprende todos los lotes y alcanza también a su comercialización mediante plataformas de venta electrónica.
Las decisiones fueron oficializadas este jueves mediante las disposiciones 5505/2026 y 5506/2026, publicadas en el Boletín Oficial. Las prohibiciones incluyen artículos de uso cotidiano como limpiadores, desengrasantes, desinfectantes y aguas lavandinas, además de otros productos específicos.
En ambos casos, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica actuó luego de recibir consultas o denuncias de consumidores que plantearon dudas sobre la legitimidad de los artículos comercializados.
Qué productos fueron prohibidos
En el caso de Desolimp, la investigación comenzó por la denuncia de un usuario. Durante las tareas de fiscalización, el organismo constató que la marca promocionaba sus artículos mediante su página web y redes sociales y anunciaba envíos a todo el país.
Entre los productos detectados había desinfectantes, limpiadores, aguas lavandinas, productos para acabado de superficies, desengrasantes, artículos para el tratamiento del agua de piscinas e insecticidas. ANMAT comprobó que no estaban inscriptos y tampoco logró identificar un establecimiento responsable habilitado por el organismo.
La autoridad sanitaria intentó notificar a la firma que aparecería como responsable en un domicilio de la ciudad de Santa Fe. Sin embargo, la comunicación postal regresó al remitente con la indicación de “Dirección inexistente”, según consta en la disposición oficial.
Una situación similar se detectó con Lenis. ANMAT recibió una consulta de un usuario que manifestó dudas sobre la legitimidad de productos de esa marca y posteriormente realizó un relevamiento de su comercialización.
El organismo encontró publicaciones en redes sociales y sitios de venta digital de limpiadores, desengrasantes, repelentes ambientales, productos para acabado de superficies, desinfectantes, aguas lavandinas y artículos destinados al tratamiento del agua de piscinas.
Tras consultar sus registros, ANMAT determinó que esos productos tampoco estaban inscriptos y que no se identificaba un establecimiento responsable habilitado. Según la investigación administrativa, Grupo Euroquímica aparecería en redes sociales como responsable de los artículos Lenis.
La prohibición alcanza a todos los lotes
En consecuencia, ANMAT prohibió la elaboración, uso, comercialización, publicidad y distribución de todos los lotes de los productos domisanitarios Desolimp en Argentina y también en plataformas electrónicas, hasta que sean debidamente regularizados.
La misma decisión fue adoptada para todos los lotes de los productos Lenis. Por lo tanto, la prohibición no está limitada a una partida determinada, sino que comprende los artículos de esas marcas incluidos por el organismo mientras no regularicen su situación sanitaria.
La medida resulta especialmente relevante para quienes puedan haber adquirido alguno de estos productos a través de internet o redes sociales, canales en los que ANMAT constató su promoción.