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Economía

Cronograma de pagos de ANSES: cuándo se abonan jubilaciones, AUH y otras prestaciones

ANSES confirmó el calendario de pagos para septiembre 2026. Este mes las prestaciones aumentan un 2,11%, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.

3 de Septiembre de 2026
El martes 8 comienza el pago de prestaciones de ANSES
El martes 8 comienza el pago de prestaciones de ANSES

ANSES confirmó el calendario de pagos para septiembre 2026. Este mes las prestaciones aumentan un 2,11%, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.

El martes 8 de septiembre dará comienza el cronograma de pagos de ANSES correspondiente al mes de septiembre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

 

Vale recordar que los beneficios como las jubilaciones, asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones, tendrán un aumento del 2,11 por ciento.

 

Calendario de pagos

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 8 de septiembre

• DNI terminados en 1: 9 de septiembre

• DNI terminados en 2: 10 de septiembre

• DNI terminados en 3: 11 de septiembre

• DNI terminados en 4: 14 de septiembre

• DNI terminados en 5: 15 de septiembre

• DNI terminados en 6: 16 de septiembre

• DNI terminados en 7: 17 de septiembre

• DNI terminados en 8: 18 de septiembre

• DNI terminados en 9: 21 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

• DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

• DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

• DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

• DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 0: 8 de septiembre

• DNI terminados en 1: 9 de septiembre

• DNI terminados en 2: 10 de septiembre

• DNI terminados en 3: 11 de septiembre

• DNI terminados en 4: 14 de septiembre

• DNI terminados en 5: 15 de septiembre

• DNI terminados en 6: 16 de septiembre

• DNI terminados en 7: 17 de septiembre

• DNI terminados en 8: 18 de septiembre

• DNI terminados en 9: 21 de septiembre

 

Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 10 de septiembre

• DNI terminados en 1: 11 de septiembre

• DNI terminados en 2: 14 de septiembre

• DNI terminados en 3: 15 de septiembre

• DNI terminados en 4: 16 de septiembre

• DNI terminados en 5: 17 de septiembre

• DNI terminados en 6: 18 de septiembre

• DNI terminados en 7: 21 de septiembre

• DNI terminados en 8: 22 de septiembre

• DNI terminados en 9: 23 de septiembre

Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre

• DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre

• DNI terminados en 4 y 5: 14 de septiembre

• DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre

• DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 10 de septiembre al 09 de octubre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 09 de septiembre al 09 de octubre

 

Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

• DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

• DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

• DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

• DNI terminados en 8 y 9: 14 de septiembre

 

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 08 de septiembre al 09 de octubre.

 

Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

• DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

• DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

• DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

• DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

Temas:

calendario de pagos Anses jubilaciones asignaciones
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