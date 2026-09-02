Leandro Paredes salió lesionado ante Vélez y encendió las alarmas en Boca

Leandro Paredes salió lesionado durante el partido entre Boca y Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina y generó preocupación en el Xeneize. El mediocampista sintió una molestia en el isquiotibial izquierdo y debió ser reemplazado a los 42 minutos del segundo tiempo, cuando el encuentro disputado en el estadio Mario Alberto Kempes se encaminaba hacia la definición por penales.

La salida llamó especialmente la atención porque Paredes, además de ser capitán y referente del equipo, se perfilaba como uno de los encargados de ejecutar en una eventual tanda desde los doce pasos. Sin embargo, el entrenador Rodolfo Arruabarrena decidió reemplazarlo cuando quedaban pocos minutos para el final.

Según trascendió, el futbolista de la Selección Argentina se habría resentido de una molestia en el isquiotibial izquierdo. Tras abandonar el campo de juego, recibió hielo en la zona posterior de la pierna y posteriormente se lo observó caminando con dificultad.

HIELO PARA PAREDES EN EL ISQUIOTIBIAL IZQUIERDO El mediocampista de #Boca pidió el cambio ante #Vélez por una dolencia en la misma zona de su última lesión. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/xOWFvpwQjC — TyC Sports (@TyCSports) September 3, 2026

Una lesión que ya había complicado a Paredes

La preocupación en Boca aumentó porque se trata de la misma zona en la que Paredes había sufrido una lesión durante el encuentro frente a Platense. Aquella dolencia ya lo había obligado a perderse partidos importantes del calendario xeneize.

Como consecuencia de ese problema físico, el mediocampista no había podido disputar el partido de vuelta frente a Recoleta por la Copa Sudamericana ni el clásico ante Racing.

Paredes salió con una molestia en el isquiotibial de la pierna izquierda a poco del final del encuentro entre #Boca y #Vélez, por un lugar en cuartos de final de la Copa Argentina. pic.twitter.com/TZNnIh5MQd — TyC Sports (@TyCSports) September 3, 2026

Ahora, el cuerpo médico deberá determinar mediante estudios la gravedad de la nueva molestia y establecer si se trató solamente de una sobrecarga o si existe una lesión que pueda demandarle un nuevo período de recuperación.

Preocupación por los partidos ante San Pablo

La situación física del capitán genera especial atención debido a los compromisos decisivos que Boca tendrá por delante. El Xeneize afrontará próximamente los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a San Pablo.

Los encuentros están programados para los próximos dos martes desde las 21.30. El primer duelo se disputará en La Bombonera, mientras que la revancha tendrá lugar una semana más tarde en Brasil.

De esta manera, luego del cruce ante Vélez por Copa Argentina, todas las miradas quedaron puestas en la evolución del mediocampista. Boca aguardará los resultados de los estudios para determinar el grado de la lesión y saber si Leandro Paredes podrá estar disponible para la serie ante San Pablo.