Relocalización de la planta de HIF: “día histórico para nuestra comunidad”, dijo el intendente de Colón

Relocalización de la planta de HIF: Walser celebró la decisión. La relocalización de la planta de HIF proyectada frente a las costas de Colón generó una fuerte repercusión en la ciudad entrerriana.

El intendente José Luis Walser calificó la decisión adoptada por Uruguay como “un día histórico para nuestra comunidad” y sostuvo que fue resultado de las gestiones institucionales y del reclamo de quienes se movilizaron para cuestionar la ubicación del emprendimiento.

Uruguay decidió trasladar el proyecto de hidrógeno verde de HIF Global que estaba previsto frente a Colón, una localización que había provocado cuestionamientos en Entre Ríos por sus posibles efectos sobre el paisaje, el ambiente y la actividad turística. La controversia también había derivado en una presentación ante la Justicia argentina.

La determinación fue confirmada por el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, por indicación del presidente Yamandú Orsi. El anuncio se produjo durante un encuentro con el canciller argentino, Pablo Quirno, quien llegó a Montevideo para participar de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Mercosur.

“El esfuerzo valió la pena”

Tras conocerse la noticia, Walser expresó: “¡Lo logramos, Colón! El esfuerzo valió la pena y nuestra voz se escuchó con fuerza”.

“Hoy es un día histórico para nuestra comunidad. El canciller uruguayo confirmó oficialmente que la refinería de HIF Global será relocalizada y ya no se construirá frente a nuestras playas”, afirmó el presidente municipal al celebrar la decisión.

El intendente atribuyó el resultado a la movilización de la comunidad y a las gestiones realizadas durante el conflicto. “Esta es una victoria de todos los que nos plantamos firmes desde el primer minuto. Nos movilizamos para defender nuestro río Uruguay y nuestro entorno”, sostuvo.

Las gestiones realizadas desde Entre Ríos

Walser recordó además las reuniones mantenidas con legisladores y los viajes realizados a Montevideo junto al gobernador entrerriano. Según evaluó, esas acciones permitieron llevar el planteo de Colón hasta las autoridades del vecino país. “Demostramos lo que se puede lograr cuando una comunidad se une con convicción”, manifestó.

También recordó una de las expresiones utilizadas durante el rechazo a la ubicación inicial del proyecto: “Dijimos con claridad que no íbamos a permitir otra Botnia frente a nuestras costas”. Sin embargo, remarcó que la resolución finalmente se alcanzó mediante gestiones políticas y diplomáticas.

“Este logro no es fruto de la confrontación, sino del respeto mutuo entre dos pueblos hermanos. Quiero destacar y agradecer el enorme trabajo institucional y los canales diplomáticos que abrieron nuestras autoridades provinciales y nacionales”, expresó Walser.

La Provincia también celebró la medida

El Gobierno de Entre Ríos valoró la determinación de Uruguay y consideró que el traslado permitirá sostener el proyecto productivo sin afectar los intereses planteados desde la costa entrerriana.

“La confirmación permite compatibilizar la inversión y la creación de empleo en Uruguay con la defensa del paisaje, el ambiente y la actividad turística de la costa entrerriana”, afirmó el Ejecutivo provincial tras conocerse la decisión.

Walser, por su parte, destacó el camino de diálogo entre ambos países. “Gracias a un diálogo constructivo y maduro con el gobierno uruguayo, se demostró que es posible proteger el desarrollo productivo de la región sin descuidar el bienestar y el entorno de las comunidades vecinas”, señaló.

“Nuestra casa se defiende”

La relocalización modificó así uno de los aspectos que había generado mayor resistencia desde Colón: que el emprendimiento industrial quedara emplazado frente a sus playas y a una zona cuya economía tiene una fuerte vinculación con el turismo.

La decisión no implica, según la información comunicada, la cancelación de la inversión de HIF Global, sino un cambio respecto del lugar previsto originalmente para desarrollar el proyecto en territorio uruguayo.

Finalmente, Walser reivindicó la participación de la comunidad y volvió a destacar el carácter compartido del curso de agua entre Argentina y Uruguay. “El río Uruguay nos une, y su futuro sigue siendo protegido. Gracias a todos los que forman parte de esta lucha. Nuestra casa se defiende”, concluyó.