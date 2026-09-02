Cadena de electrodomésticos ingresó en concurso preventivo con una deuda cercana a $10.000 millones

D’Ricco ingresó en concurso preventivo de acreedores a través de Acción Mercantil S.A., la sociedad que opera la cadena de electrodomésticos, según informó Ecos365. La apertura fue dispuesta el 6 de agosto de 2026 por el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 2ª Nominación de Rosario, mediante la Resolución Nº 281.

La compañía llegó a esa instancia con una deuda bancaria de aproximadamente $9.700 millones y cientos de cheques rechazados por falta de fondos. El proceso judicial abrió una etapa para intentar reorganizar sus obligaciones y alcanzar un acuerdo con sus acreedores.

La situación involucró a una firma que había ampliado su presencia desde Rosario hacia distintas localidades de Santa Fe y otras provincias, con desembarcos en Paraná y San Francisco. La apertura del concurso no implicó una declaración de quiebra ni el cierre de sus locales.

Cientos de cheques rechazados en poco más de dos meses

De acuerdo con el relevamiento publicado por Ecos365, elaborado a partir de registros del Banco Central, Acción Mercantil acumuló 351 cheques rechazados por falta de fondos entre el 3 de junio y el 11 de agosto de 2026. El monto total alcanzó aproximadamente los $5.990 millones.

Entre esas operaciones figuró un cheque por $100 millones, rechazado el 6 de agosto, el mismo día en que la Justicia dispuso la apertura del concurso preventivo. Los incumplimientos se concentraron en un período de poco más de dos meses.

En los registros correspondientes a junio, la empresa todavía figuraba en Situación 1 —Normal— dentro del sistema financiero. Ese antecedente contrastó con la acumulación de rechazos y la posterior presentación concursal.

Banco Nación concentró la mayor parte de la deuda bancaria

La información financiera de junio de 2026 mostró obligaciones distribuidas entre nueve entidades bancarias. El Banco Nación apareció como principal acreedor, con alrededor de $4.400 millones, una cifra cercana a la mitad de la exposición bancaria informada.

Le siguieron el Nuevo Banco de Santa Fe, con unos $1.300 millones; Galicia, con $1.200 millones; BBVA, con $803 millones; y Credicoop, con aproximadamente $635 millones.

También figuraron Banco Macro, Banco Municipal de Rosario, Santander y Nuevo Banco de Entre Ríos. La determinación del pasivo total quedó sujeta al proceso de verificación de créditos, en el que podrán presentarse los reclamos de bancos, proveedores y otros acreedores.

De la expansión comercial a la reorganización de sus pasivos

Acción Mercantil fue constituida en septiembre de 2003 y desarrolló como actividad principal la venta minorista de electrodomésticos, artículos para el hogar y equipos de audio y video. Desde Rosario, la marca extendió progresivamente su red comercial.

La expansión incluyó presencia en Funes, Pérez, Villa Gobernador Gálvez, Zavalla, Casilda y Esperanza, además de sus locales en otras provincias. Incluso a comienzos de 2026, D’Ricco había publicado búsquedas laborales.

Los antecedentes societarios publicados en octubre de 2024 señalaron a Juan Carlos D’Ricco como presidente, a Juan Carlos Alberto D’Ricco como vicepresidente y a María Elena Figueroa como directora suplente.

Los plazos del concurso preventivo

La causa quedó a cargo de la jueza Mónica Klebcar, mientras que Carolina Belén Basteri fue designada como síndica. El cronograma estableció que los acreedores tendrán tiempo hasta el 16 de octubre de 2026 para solicitar la verificación de sus créditos.

La presentación del informe individual sobre los créditos reclamados fue prevista para el 1º de diciembre. En tanto, el informe general quedó programado para el 19 de febrero de 2027 y la audiencia informativa para el 25 de junio de ese año, a las 10.30.

El vencimiento del período de exclusividad fue fijado para el 2 de julio de 2027, como horizonte para que la empresa procure reunir las mayorías necesarias para acordar una propuesta con sus acreedores. La administración continuó en manos de la compañía, bajo el control judicial correspondiente y con intervención de la sindicatura.