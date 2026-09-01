 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Musimundo cerró sucursales en cuatro provincias y despidió a más de 120 empleados

Musimundo cerró cerca de veinte locales en el Nordeste argentino, a menos de dos meses del concurso preventivo de Carsa. Los trabajadores denunciaron falta de aviso y cuestionaron la incertidumbre sobre el pago de las indemnizaciones.

1 de Septiembre de 2026
Crisis comercial y reclamo por las indemnizaciones en el NEA.
Crisis comercial y reclamo por las indemnizaciones en el NEA.

REDACCIÓN ELONCE

Musimundo cerró cerca de veinte locales en el Nordeste argentino, a menos de dos meses del concurso preventivo de Carsa. Los trabajadores denunciaron falta de aviso y cuestionaron la incertidumbre sobre el pago de las indemnizaciones.

Musimundo cerró cerca de veinte sucursales en el Nordeste argentino y despidió a más de 120 empleados durante el último fin de semana de agosto. Los cierres afectaron a locales operados por Carsa en Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, en medio del concurso preventivo de acreedores que la empresa inició en julio.

 

Según publicó InfoGremiales, los telegramas enviados por la firma llevaron fecha del 28 de agosto y comunicaron que “ha decidido prescindir de sus servicios a partir del día 31/08/2026”. Sin embargo, algunos trabajadores aseguraron que se enteraron del cierre al finalizar su jornada del sábado y otros encontraron las puertas cerradas cuando se presentaron a trabajar.

La incertidumbre también alcanzó al cobro de las indemnizaciones. En las notificaciones, la empresa señaló que la liquidación final y los resarcimientos “se encuentran en proceso de liquidación” y que se acreditarían “en la medida en que la disponibilidad de flujos y la capacidad financiera de la empresa lo vayan permitiendo”.

Reclamos por la falta de notificación

 

Los trabajadores y el gremio interpretaron esa comunicación como una falta de garantías concretas sobre los pagos. La redacción de los telegramas dejó el cumplimiento de esas obligaciones sujeto a la disponibilidad financiera de la compañía.

En Posadas, empleados de la sucursal de calle Bolívar radicaron una exposición en la Comisaría Seccional Primera. Según el acta citada por InfoGremiales, dos trabajadores, con 18 y 21 años de antigüedad, se presentaron este lunes, a las 7:50, y encontraron el comercio cerrado, sin directivos ni encargados.

En su declaración, dejaron asentado que no habían sido notificados “por ningún medio escrito de forma legal, tampoco por ningún mensaje” y afirmaron que se enteraron por las redes sociales. Ante el conflicto, el Ministerio de Trabajo y Empleo de Misiones intervino y fijó una instancia de conciliación obligatoria para el jueves.

 

Los locales afectados y la deuda de Carsa

 

Según BAENegocios, en Chaco cerraron cinco sucursales: dos en Resistencia y las restantes en Presidencia Roque Sáenz Peña, Fontana y Barranqueras. En Formosa, los cierres alcanzaron a seis locales: dos en la capital provincial y otros en Clorinda, Pirané, Las Lomitas y El Colorado. A ellos se sumaron ocho establecimientos entre Corrientes y Misiones.

Los cierres se produjeron a menos de dos meses de que Carsa, radicada en Chaco y operadora de locales de Musimundo, solicitara el concurso preventivo de acreedores. La deuda concursal informada superó los $63.500 millones.

Al iniciar ese proceso, los directivos habían planteado cuatro objetivos: preservar la continuidad comercial, resguardar las fuentes de trabajo, mantener el valor de los activos y reestructurar el pasivo para atender los compromisos asumidos. Los posteriores cierres y despidos pusieron en cuestión la continuidad laboral que la firma había presentado entre sus prioridades.

Temas:

MUSIMUNDO CARSA cierres de sucursales Despidos NEA Chaco Formosa
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso