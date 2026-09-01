Musimundo cerró sucursales en cuatro provincias y despidió a más de 120 empleados

Musimundo cerró cerca de veinte sucursales en el Nordeste argentino y despidió a más de 120 empleados durante el último fin de semana de agosto. Los cierres afectaron a locales operados por Carsa en Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, en medio del concurso preventivo de acreedores que la empresa inició en julio.

Según publicó InfoGremiales, los telegramas enviados por la firma llevaron fecha del 28 de agosto y comunicaron que “ha decidido prescindir de sus servicios a partir del día 31/08/2026”. Sin embargo, algunos trabajadores aseguraron que se enteraron del cierre al finalizar su jornada del sábado y otros encontraron las puertas cerradas cuando se presentaron a trabajar.

La incertidumbre también alcanzó al cobro de las indemnizaciones. En las notificaciones, la empresa señaló que la liquidación final y los resarcimientos “se encuentran en proceso de liquidación” y que se acreditarían “en la medida en que la disponibilidad de flujos y la capacidad financiera de la empresa lo vayan permitiendo”.

Reclamos por la falta de notificación

Los trabajadores y el gremio interpretaron esa comunicación como una falta de garantías concretas sobre los pagos. La redacción de los telegramas dejó el cumplimiento de esas obligaciones sujeto a la disponibilidad financiera de la compañía.

En Posadas, empleados de la sucursal de calle Bolívar radicaron una exposición en la Comisaría Seccional Primera. Según el acta citada por InfoGremiales, dos trabajadores, con 18 y 21 años de antigüedad, se presentaron este lunes, a las 7:50, y encontraron el comercio cerrado, sin directivos ni encargados.

En su declaración, dejaron asentado que no habían sido notificados “por ningún medio escrito de forma legal, tampoco por ningún mensaje” y afirmaron que se enteraron por las redes sociales. Ante el conflicto, el Ministerio de Trabajo y Empleo de Misiones intervino y fijó una instancia de conciliación obligatoria para el jueves.

Los locales afectados y la deuda de Carsa

Según BAENegocios, en Chaco cerraron cinco sucursales: dos en Resistencia y las restantes en Presidencia Roque Sáenz Peña, Fontana y Barranqueras. En Formosa, los cierres alcanzaron a seis locales: dos en la capital provincial y otros en Clorinda, Pirané, Las Lomitas y El Colorado. A ellos se sumaron ocho establecimientos entre Corrientes y Misiones.

Los cierres se produjeron a menos de dos meses de que Carsa, radicada en Chaco y operadora de locales de Musimundo, solicitara el concurso preventivo de acreedores. La deuda concursal informada superó los $63.500 millones.

Al iniciar ese proceso, los directivos habían planteado cuatro objetivos: preservar la continuidad comercial, resguardar las fuentes de trabajo, mantener el valor de los activos y reestructurar el pasivo para atender los compromisos asumidos. Los posteriores cierres y despidos pusieron en cuestión la continuidad laboral que la firma había presentado entre sus prioridades.