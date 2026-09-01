Milei hablará en cadena nacional por Malvinas tras las declaraciones de Trump

Javier Milei hablará en cadena nacional por Malvinas el próximo jueves por la noche, según anunció el propio Presidente durante una reunión de Gabinete realizada en la Casa Rosada. La presentación estará centrada en las gestiones diplomáticas vinculadas con el reclamo argentino de soberanía sobre las islas.

El anuncio se produjo luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostrara dispuesto a revisar la posición de su país respecto del estatus de las Malvinas, en medio del histórico reclamo argentino frente al Reino Unido.

Antes de ingresar al encuentro con sus ministros, Milei ya había anticipado la relevancia que tendría el tema en la agenda del Gobierno. “Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, expresó el mandatario durante un contacto telefónico que inicialmente estuvo relacionado con el retiro de Lionel Messi de la Selección argentina.

Quirno expuso ante el Gabinete sobre Malvinas

La reunión de Gabinete fue encabezada por Milei en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Según publicó Infobae, Durante el encuentro se analizaron los resultados del programa económico, las políticas desarrolladas por los ministerios y las acciones diplomáticas relacionadas con Malvinas.

La Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia informó posteriormente que el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, realizó una presentación sobre los avances de la Cancillería en materia de soberanía de las islas.

En ese contexto, Milei comunicó a sus funcionarios que el jueves brindará una cadena nacional en la que dará mayores precisiones sobre la cuestión. Por el momento no trascendieron detalles acerca del contenido específico del mensaje ni de los avances diplomáticos expuestos durante la reunión.

Donald Trump y Javier Milei (archivo AP)

Qué dijo Donald Trump sobre las Malvinas

Las novedades se conocieron después de declaraciones realizadas por Trump respecto de la posición estadounidense sobre el conflicto de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.

“Siempre reviso todas mis posturas y esa es una de muchas”, manifestó el mandatario estadounidense al ser consultado sobre la posibilidad de reconsiderar la posición de Washington respecto de las islas.

Las palabras tuvieron repercusión dentro del Gobierno argentino y fueron abordadas por el canciller Quirno, quien remarcó que el país debe sostener el reclamo mediante la diplomacia y fortalecer sus propias herramientas para avanzar en esa dirección.

“Las Malvinas están en el centro del corazón de cada argentino”

Quirno sostuvo que el reclamo argentino debe mantenerse como una política central. “Las Malvinas están en el centro del corazón de cada argentino. Es una obligación y una responsabilidad para nosotros mantener vivo el reclamo sobre la soberanía”, afirmó.

El canciller también planteó la necesidad de desarrollar “acciones de la diplomacia más concreta y mejores instrumentos” para responder frente a lo que calificó como “situaciones unilaterales del Reino Unido con respecto a la explotación de nuestros recursos”.

De esa manera, el funcionario puso el foco tanto en el respaldo internacional que Argentina pueda obtener como en las medidas que el propio país debe adoptar para fortalecer su posición en la disputa diplomática.

Milei hablará en cadena nacional por Malvinas (archivo)

El ministro de Relaciones Exteriores insistió en que la vía diplomática constituye el camino elegido por el Gobierno para sostener el reclamo de soberanía y avanzar en los diferentes ámbitos internacionales.

“Tenemos claro que la solución es diplomática y que tenemos que avanzar en ese frente lo más posible, tanto en los diferentes foros con el apoyo de los diferentes países”, expresó.

No obstante, Quirno advirtió que Argentina no debe hacer depender su estrategia exclusivamente de la postura que adopten otros gobiernos. “De la misma manera que cuando hicimos el plan de gobierno no podíamos depender de nadie, en este caso es lo mismo, tenemos que hacer los deberes para aumentar nuestras chances de que el reclamo legítimo que tiene Argentina sobre la soberanía sea escuchado”, señaló.

Expectativa por el mensaje del jueves

La cadena nacional anunciada por Milei se producirá así en un contexto de renovada atención sobre la cuestión Malvinas, luego de las declaraciones del mandatario estadounidense y de las gestiones que, según el Gobierno, lleva adelante la Cancillería.

Hasta el momento, el Ejecutivo no precisó cuáles son los avances concretos que Quirno presentó ante los ministros ni qué anuncios realizará el Presidente durante su mensaje.

La expectativa estará puesta en conocer qué alcance atribuye el Gobierno argentino a las declaraciones de Trump, cuáles serán los próximos pasos diplomáticos y qué estrategia expondrá Milei para continuar con el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.