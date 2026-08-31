Patrimonio de Javier Milei: aumentó 43% durante su segundo año como presidente

El patrimonio de Javier Milei aumentó 43% durante 2025 y alcanzó los $295,1 millones, según su declaración jurada. El Presidente no incorporó nuevos bienes y el crecimiento estuvo acompañado por la revaluación de su inmueble y sus tenencias en dólares.
El patrimonio de Javier Milei aumentó 43% en términos nominales durante 2025, su segundo año al frente del Gobierno nacional. Según la declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, sus bienes, depósitos y dinero pasaron de $206.046.375,48 al comienzo del período a $295.182.652,87 al cierre del año.
La diferencia patrimonial fue de aproximadamente $89,1 millones, equivalente a un incremento nominal del 43,3%. El mandatario no declaró la incorporación de nuevos bienes durante el período, por lo que parte de la variación responde a la actualización de las valuaciones de activos que ya integraban su patrimonio.
Por otra parte, Milei informó una deuda de $586.357 con el Banco Supervielle, obligación que no aparecía en la declaración correspondiente al período anterior. En materia de ingresos, declaró $48.792.217,80 por renta del trabajo personal y $45.083.979,43 de renta de empresas y auxiliares de comercio antes de las deducciones. Sus gastos personales ascendieron a $66.262.044,60.
La revaluación de los bienes de Milei
Entre los principales cambios apareció la valuación de un inmueble de 100 metros cuadrados ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. La propiedad pasó de estar declarada en $38.419.071,20 a $73.573.546,13, prácticamente duplicando su valor nominal entre ambas presentaciones.
En cambio, los dos vehículos informados por el Presidente conservaron sus respectivas valuaciones. Una camioneta Mercedes Benz Sprinter fue declarada en $20.173.600, mientras que un Peugeot RCZ Coupé permaneció valuado en $16.254.200.
También aumentó la expresión en pesos de los dólares que Milei ya tenía declarados. El mandatario informó US$65.562 depositados en una caja de ahorro y US$20.000 en efectivo. Esas tenencias fueron convertidas en la declaración a un tipo de cambio que pasó de $1.029 al comienzo del año a $1.446 al cierre de 2025.
El patrimonio declarado por Karina Milei
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también presentó su declaración jurada y registró un incremento porcentual superior al del Presidente, aunque sobre un patrimonio considerablemente menor. Sus bienes, depósitos y dinero pasaron de $11.401.021,93 a $35.312.784,57, una variación nominal cercana al 210%.
El principal factor detrás de esa diferencia fue la actualización de la valuación de una propiedad de 150 metros cuadrados con cochera ubicada en Vicente López, provincia de Buenos Aires, que la funcionaria declara como casa habitación desde 2011. El inmueble pasó de $3.992.825,14 a $28.162.492,74.
La diferencia fue de unos $24,17 millones y explicó prácticamente todo el incremento patrimonial informado. En los demás rubros, entre ellos depósitos, dinero en efectivo y créditos impositivos, se registraron movimientos menores e incluso algunas reducciones.
Ingresos y deudas de la secretaria presidencial
Karina Milei declaró ingresos netos por $33.124.206,02, correspondientes en su totalidad a renta del trabajo personal. Al mismo tiempo, informó gastos personales durante 2025 por $33.688.374,25.
Sus deudas bancarias aumentaron de $841.961 a $969.471. La obligación con el Industrial and Commercial Bank of China pasó de $59.220 a $60.374, mientras que la deuda declarada con Banco Santander aumentó de $782.741 a $909.097.
Además, incorporó a su presentación una cuenta de pago correspondiente a una billetera virtual con $3.852.216, activo que no figuraba en la declaración jurada del período anterior.
Caputo declaró un patrimonio de $19.209 millones
El ministro de Economía, Luis Caputo, también presentó su declaración jurada y reportó un patrimonio considerablemente superior. Sus bienes declarados pasaron de $11.851 millones a $19.209 millones, lo que representó un incremento nominal del 62% durante el período informado.
Dentro de sus depósitos bancarios, Caputo declaró un total de $12.730 millones. De esa cantidad, aproximadamente el 97%, equivalente a $12.422 millones, se encontraba en el exterior. La mayor concentración correspondía a una cuenta en Estados Unidos valuada en $11.739 millones.
El ministro de Economía informó además gastos personales por $237 millones durante 2025. Las declaraciones presentadas ante la Oficina Anticorrupción permiten así conocer la evolución nominal de los patrimonios informados por algunos de los principales integrantes del Gobierno durante el último año.