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Política Educación

El CGE fortalece las medidas preventivas ante posibles emergencias por el Fenómeno El Niño

El CGE pone a disposición de las comunidades educativas orientaciones para prevenir, responder y sostener la continuidad pedagógica ante situaciones de emergencia hídrica.

31 de Agosto de 2026
CGE fortalece las medidas preventivas ante posibles emergencias.
CGE fortalece las medidas preventivas ante posibles emergencias. Foto: (Archivo).

El CGE pone a disposición de las comunidades educativas orientaciones para prevenir, responder y sostener la continuidad pedagógica ante situaciones de emergencia hídrica.

En línea con el llamado del gobernador a anticiparse a las emergencias y fortalecer la coordinación entre Nación, provincias y municipios, el Consejo General de Educación (CGE) pone a disposición de las comunidades educativas orientaciones para prevenir, responder y sostener la continuidad pedagógica ante situaciones de emergencia hídrica.

 

Ante un escenario de mayor variabilidad climática y en el marco del fenómeno El Niño, que comenzó a extenderse desde los primeros días de agosto y podría continuar hasta octubre, el Gobierno de Entre Ríos refuerza las acciones de prevención y preparación frente a posibles eventos climáticos. En este contexto, el CGE pone a disposición de las comunidades educativas el documento "Inundaciones en la provincia: Orientaciones para la comunidad educativa + Actividades y propuestas para garantizar la continuidad pedagógica".

 

El material se articula con el Plan de Emergencia por Inundación de la provincia y reúne orientaciones destinadas a equipos de supervisión, directivos y docentes para fortalecer la preparación institucional, la respuesta ante situaciones críticas y la recuperación posterior. Entre sus principales ejes se encuentran la identificación de zonas y vías de acceso vulnerables, el resguardo de la documentación institucional, la actualización de redes de comunicación con las familias y la preparación anticipada de recursos pedagógicos para sostener la enseñanza ante una eventual interrupción de la presencialidad.

Asimismo, establece estrategias para garantizar el vínculo con los estudiantes y sus familias, especialmente en contextos rurales, insulares y de difícil acceso, donde las condiciones de conectividad y movilidad requieren respuestas específicas. También propone criterios para la reorganización pedagógica, la revinculación y la recuperación de aprendizajes una vez superada la emergencia.

 

De este modo, el organismo fortalece una estrategia preventiva e integral que busca proteger a las comunidades educativas, anticiparse a los escenarios de riesgo y garantizar el derecho a la educación y la continuidad de las trayectorias escolares ante posibles situaciones de emergencia hídrica. El documento se remite para su conocimiento, difusión y consideración como marco orientador, en articulación con las autoridades competentes y los organismos responsables de la gestión del riesgo en cada territorio.

Temas:

CGE El Niño comunidad educativa
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