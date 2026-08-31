Pensiones vitalicias: la Legislatura tratará el proyecto para eliminar el beneficio a gobernadores y vicegobernadores

El proyecto para eliminar las pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores volverá este miércoles a Diputados. El Gobierno destacó que Frigerio y Aluani serán los primeros alcanzados por la reforma si obtiene sanción definitiva.
Las pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores volverán al centro del debate legislativo de Entre Ríos este miércoles, cuando la Cámara de Diputados trate las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto que propone derogar el régimen especial vigente desde 1965. La iniciativa fue enviada por el gobernador Rogelio Frigerio al comienzo de su gestión y, si completa el trámite parlamentario, alcanzará a las actuales autoridades provinciales.
De acuerdo con un comunicado difundido por el Gobierno entrerriano, Frigerio y la vicegobernadora Alicia Aluani serán los primeros mandatarios que terminarán sus funciones sin posibilidad de acceder al beneficio contemplado por la Ley Nº 4.506. El Ejecutivo presentó la iniciativa en enero de 2024 dentro de una serie de proyectos relacionados con transparencia, ética pública, control del gasto y eliminación de regímenes especiales.
La propuesta ya obtuvo media sanción de Diputados en abril de 2024 y posteriormente fue analizada por el Senado. La Cámara alta introdujo modificaciones, por lo que el expediente regresó a la Cámara baja para completar su recorrido legislativo. El tratamiento previsto será, de esta manera, una instancia decisiva para definir la eliminación del régimen hacia adelante.
Un régimen vigente desde 1965
La Ley Nº 4.506 estableció hace más de seis décadas un sistema especial destinado a quienes hubieran ocupado la Gobernación y Vicegobernación de Entre Ríos. Entre sus disposiciones contempló para los beneficiarios un ingreso equivalente al 75% de la remuneración correspondiente al cargo.
El proyecto presentado por Frigerio propuso directamente la derogación de esa normativa. Entre los fundamentos esgrimidos por el Ejecutivo se sostuvo que las circunstancias históricas que dieron origen al régimen quedaron desactualizadas y que su continuidad entraba en tensión con los actuales principios de igualdad y ética pública.
Desde el Gobierno provincial definieron estas prestaciones como un régimen especial que debía ser revisado. Esa caracterización forma parte de la postura política sostenida por la administración provincial desde que presentó el proyecto y constituye uno de los argumentos centrales utilizados para promover su eliminación.
Los cambios que realizó el Senado
El recorrido legislativo se extendió durante más de dos años. Tras la media sanción obtenida en Diputados, la discusión continuó en el Senado y uno de los puntos centrales estuvo relacionado con las condiciones bajo las cuales podían quedar sin efecto beneficios que ya habían sido otorgados.
Finalmente, la Cámara alta eliminó el artículo que establecía causales de caducidad de las prestaciones existentes. De esa manera, el núcleo de la reforma quedó orientado hacia el futuro y no implica la eliminación automática de derechos previamente reconocidos bajo la normativa vigente.
Con esas modificaciones, el expediente regresó a Diputados. Si la Cámara baja acepta los cambios realizados por el Senado y sanciona definitivamente la iniciativa, quienes en adelante ocupen la Gobernación o Vicegobernación dejarán de contar con una pensión vitalicia por el solo hecho de haber ejercido esos cargos.
Frigerio y Aluani quedarían alcanzados por la reforma
El Gobierno provincial puso especial énfasis en que la eliminación del régimen también tendrá consecuencias para quienes actualmente conducen el Ejecutivo. Frigerio y Aluani perderán la posibilidad de acceder al beneficio una vez concluidos sus respectivos mandatos si la reforma se convierte en ley.
En oportunidades anteriores, el gobernador había vinculado la eliminación de las pensiones vitalicias con la situación del sistema previsional entrerriano y con la necesidad de que la dirigencia política comenzara por revisar sus propios beneficios antes de impulsar transformaciones de mayor alcance.
La vicegobernadora acompañó esa posición. En el comunicado difundido por el Ejecutivo se remarcó que “quienes promovieron políticamente el cambio serán también quienes resignarán concretamente la posibilidad de acceder al régimen”, una definición que forma parte de la interpretación política realizada por el Gobierno sobre la iniciativa.
El Gobierno vinculó la medida con el ordenamiento previsional
La administración provincial también relacionó el proyecto con las reformas impulsadas para ordenar el sistema previsional. Según sostuvo oficialmente, la eliminación del beneficio busca transmitir una señal institucional en momentos en que se discuten medidas destinadas a mejorar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.
“El mensaje político que busca instalar el Gobierno es sencillo: si el Estado necesita modificar estructuras y revisar beneficios para recuperar sustentabilidad, la dirigencia también debe formar parte de ese esfuerzo”, expresó el Ejecutivo en su comunicado.
Desde la gestión provincial reconocieron, además, que la relevancia de la iniciativa no estaría determinada únicamente por el ahorro económico derivado de eliminar las futuras pensiones de las máximas autoridades. Para el Gobierno, el alcance de la decisión es principalmente “institucional y político”.
Una reforma que marcaría el final de seis décadas
En caso de conseguir la sanción definitiva, Entre Ríos pondrá fin a un régimen creado en 1965 y que permaneció vigente durante más de seis décadas. Sin embargo, debido a las modificaciones realizadas durante el debate parlamentario, la reforma no eliminará automáticamente los beneficios que fueron reconocidos con anterioridad.
El cambio establecerá una nueva situación para las próximas autoridades provinciales: quienes ejerzan la Gobernación y Vicegobernación ya no tendrán garantizada una pensión vitalicia una vez finalizadas sus funciones por el solo hecho de haber ocupado esos cargos.
El tratamiento de este miércoles en Diputados aparece así como la instancia que puede cerrar un prolongado recorrido legislativo iniciado en enero de 2024. En caso de convertirse en ley, la reforma tendrá como primeros alcanzados a Frigerio y Aluani, quienes concluirán sus mandatos sin la posibilidad de acceder al régimen especial que rigió en Entre Ríos desde 1965.