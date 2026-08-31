Investigan las circunstancias del fallecimiento de un bebé que llegó sin vida al hospital

La muerte de un bebé en el Hospital Justo José de Urquiza generó profundo pesar. Su madre, de 19 años, lo trasladó tras advertir que no respondía. Personal médico constató el fallecimiento y se iniciaron las actuaciones correspondientes.
La muerte de un bebé en el Hospital Justo José de Urquiza generó conmoción en Concepción del Uruguay en las últimas horas. El pequeño fue trasladado por su madre, una joven de 19 años, después de que advirtiera que no respondía y, al arribar al establecimiento sanitario, los profesionales constataron que ya se encontraba sin vida.
Ante el fallecimiento, se dio intervención a la Policía para realizar las actuaciones correspondientes y establecer las circunstancias en las que se produjo la muerte. Según la información conocida hasta el momento, no se registraron hechos de violencia vinculados con el caso.
Las primeras informaciones indicaron que podría tratarse de una muerte súbita. No obstante, las circunstancias del fallecimiento quedaron sujetas a las actuaciones pertinentes, que permitirán determinar con precisión qué ocurrió.
Profundo pesar por el fallecimiento
La noticia provocó un fuerte impacto entre quienes tomaron conocimiento del hecho y generó numerosas expresiones de acompañamiento hacia los familiares del pequeño, publicó La Pirámide.
En medio del dolor por la pérdida, se remarcó la importancia de preservar la intimidad de la familia y mantener el respeto hacia la madre, el padre y sus seres queridos mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.
La comunidad expresó su pesar por el fallecimiento y acompañó a la familia ante el doloroso momento.