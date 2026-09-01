Reubicarán la estatua de Raúl Alfonsín en Paraná: cuál sería el nuevo lugar

REDACCIÓN ELONCE
La estatua de Raúl Alfonsín ubicada en Alem y Echagüe será trasladada para darle mayor visibilidad. El concejal Fabián Carbajal explicó a Elonce que la propuesta es instalarla en Plaza San Miguel y restaurarla antes del movimiento.
La estatua de Raúl Alfonsín en Paraná será reubicada con el objetivo de darle mayor visibilidad y poner en valor el monumento dedicado al expresidente. Actualmente se encuentra en la intersección de calles Alem y Echagüe y la propuesta es trasladarla a Plaza San Miguel, aunque resta definir el punto exacto donde será instalada.
El concejal Fabián Carbajal explicó a Elonce que la iniciativa surgió después de advertir que diferentes elementos del entorno dificultaban la visualización del monumento. La situación se hizo más evidente tras la instalación del local de McDonald’s y su cartelería en ese sector, detrás del edificio Municipal de Cinco Esquinas.
“Cuando se inauguró el McDonald’s, puntualmente el cartel, vemos que si uno viene por calle Echagüe hacia Cinco Esquinas queda perdido el monumento”, explicó el edil. Según consideró, la estatua “no se visibiliza como corresponde, como debería y como la investidura del expresidente Alfonsín se merece”.
Plaza San Miguel, el lugar propuesto
Carbajal señaló que, a partir de esa situación y tras recibir planteos de dirigentes radicales, solicitó una audiencia con la intendenta Rosario Romero para analizar una posible reubicación.
La reunión se concretó y, según indicó el concejal, se planteó como alternativa la Plaza San Miguel, ubicada frente a la sede de la Unión Cívica Radical. La definición todavía requiere estudios técnicos para determinar cuál será el sector más conveniente.
“Pensamos que el mejor lugar es en la Plaza San Miguel, que justamente está enfrente al comité, o sea, al Partido Radical”, explicó. Agregó que se trabaja junto al área municipal correspondiente para estudiar la factibilidad y definir si la estatua quedará más próxima a calle Carlos Gardel o hacia La Paz.
La estatua fue instalada hace casi ocho años
El monumento se encuentra actualmente en Alem y Echagüe y fue colocado durante la gestión municipal de Sergio Varisco. En diciembre se cumplirán ocho años desde su instalación, recordó Carvajal.
Además del nuevo escenario generado por la cartelería comercial, el edil mencionó que existen otros elementos que dificultan su visualización, entre ellos semáforos y palmeras. También consideró necesario mejorar las condiciones generales del entorno donde actualmente se encuentra.
Carbajal sostuvo que la figura del expresidente tiene un significado que excede al radicalismo. “Tiene todo su valor simbólico que nosotros creemos y estamos seguros que debe tener. Por eso este pedido de cambio”, expresó.
El vínculo de Alfonsín con el regreso de la democracia
Al explicar los motivos para jerarquizar el monumento, el concejal recordó el papel histórico de Alfonsín, quien asumió la Presidencia de la Nación el 10 de diciembre de 1983, marcando el retorno del país al régimen democrático después de la última dictadura.
También recordó la relación del dirigente radical con Paraná y particularmente con la sede partidaria ubicada frente a Plaza San Miguel. Según señaló, durante una de sus últimas visitas a la capital entrerriana, Alfonsín estuvo en el comité y mantuvo un encuentro con afiliados y vecinos.
“Recordemos que la última visita del doctor Alfonsín a Paraná, él estuvo en el comité también visitándonos, con charla y con mucha gente, no solo afiliada sino ciudadano común”, destacó Carbajal al justificar la elección del espacio.
Restaurarán la estatua antes del traslado
El proyecto no contempla solamente cambiar el emplazamiento. La intención es aprovechar el traslado para realizar trabajos de restauración y mejorar el estado general de la obra antes de volver a instalarla.
Carbajal indicó que ya se estableció contacto entre las autoridades municipales y Carlos Benavides, realizador de la estatua, para evaluar los trabajos necesarios. La pieza está confeccionada en resina, por lo que deberán extremarse los cuidados durante el movimiento.
“Debemos tener mucho cuidado y ver cómo no solo sacarlo de acá, sino instalarlo nuevamente”, señaló. El objetivo, agregó, es “ponerlo en valor principalmente por lo que es el monumento, por lo que la figura se merece”.
Mayor visibilidad en un espacio transitado
De concretarse la propuesta, el monumento quedaría en un espacio próximo a la Peatonal San Martín y frente a la sede radical, lo que, según sus impulsores, permitiría una mayor exposición cotidiana.
Por el momento, Plaza San Miguel aparece como el lugar definido para la reubicación, mientras los equipos técnicos deberán establecer el punto específico y las condiciones necesarias para efectuar el traslado sin dañar la pieza.
La iniciativa avanzará así con dos objetivos centrales: recuperar el estado de la estatua y darle un emplazamiento donde pueda apreciarse con mayor facilidad. Una vez concluidos los estudios correspondientes, se determinará el sector definitivo de Plaza San Miguel donde quedará instalada la figura del expresidente.