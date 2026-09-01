Abren un nuevo taller de danza y música para personas con discapacidad en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Deriva Espacio abrirá un nuevo grupo destinado a adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad. Constanza Cieburger explicó a Elonce que habrá actividades de danza y música para estimular la expresión, creatividad y socialización.
Un nuevo taller de danza y música para personas con discapacidad en Paraná comenzará a funcionar los viernes en Deriva Espacio, una propuesta destinada a adolescentes, jóvenes y adultos que busca potenciar la creatividad, la expresión y los vínculos sociales. Las actividades se desarrollarán en la Fundación Verónica Kuttel.
Constanza Sieburger, responsable de la iniciativa, explicó a Elonce que el proyecto está pensado como un espacio de encuentro en el que cada participante pueda explorar sus capacidades mediante diferentes expresiones artísticas. Actualmente ya funciona un grupo y, desde este viernes, se sumará una nueva alternativa.
“Es un espacio-tiempo destinado a personas, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad, pensado justamente para desarrollar y expandir la creatividad desde lo que ya cada uno trae intrínsecamente y, sobre todo, hacer grupo, generar una red con otras personas y socializar”, explicó.
Danza y música como herramientas de expresión
El grupo que funciona desde comienzos de año se reúne los martes por la mañana durante tres horas. La propuesta está especialmente pensada para personas que ya no concurren a instituciones educativas u otros espacios similares.
Durante esos encuentros se desarrollan dos talleres, uno de danza y otro de música. Entre ambas actividades se genera un momento para preparar una merienda, conversar y compartir entre los participantes.
Sieburger destacó los aportes que pueden brindar las disciplinas artísticas. “Lo que habilite, ayude y colabore con la expresión del propio ser es potenciador para cualquier tipo de personas”, sostuvo. Y agregó que tanto la música como la danza “colaboran un montón” especialmente con quienes presentan dificultades vinculadas con el lenguaje o cuestiones motrices.
Un nuevo grupo comenzará los viernes
La novedad será la apertura de un grupo que funcionará todos los viernes, de 16:30 a 18:30, durante un ciclo de tres meses. La propuesta comenzará el 4 de septiembre y se extenderá hasta el 27 de noviembre.
Sieburger definió la iniciativa como un “ciclo primaveral”. A diferencia de las actividades de los martes, las jornadas tendrán dos horas continuas destinadas directamente a las propuestas artísticas. “No va a haber merienda. En ese no cortamos, derecho, derecho, derecho. Así que con mucha energía y ganas de que puedan venir”, expresó.
El espacio está orientado, en principio, a personas desde los 15 años en adelante, aunque cada situación será considerada individualmente. También puede funcionar como complemento para adolescentes y jóvenes que durante otros momentos del día concurren a instituciones educativas o espacios de acompañamiento.
Una trayectoria vinculada con la discapacidad
La responsable de Deriva Espacio cuenta con una extensa experiencia dentro de la educación. Según relató, lleva 22 años dedicada a la docencia formal y no formal, de los cuales 19 fueron específicamente trabajando junto a personas con discapacidad.
Desde esa experiencia, remarcó que la propuesta no busca partir de las dificultades sino de las posibilidades expresivas de cada participante. La danza y la música se convierten así en herramientas para explorar movimientos, sonidos, vínculos y formas de comunicación.
Además del desarrollo creativo individual, uno de los objetivos centrales es construir un grupo. La socialización, el encuentro con otras personas y la posibilidad de compartir experiencias forman parte de una propuesta que apunta a generar una red entre quienes participan.
Cómo participar de Deriva Espacio
Las actividades se desarrollan en las instalaciones de la Fundación Verónica Kuttel, ubicada en calle La Paz 619, entre Misiones y Santa Cruz, en Paraná.
Las familias y personas interesadas pueden realizar consultas directamente con Deriva Espacio y conocer las condiciones de inscripción para el nuevo grupo. También se brinda información mediante el perfil del espacio en Instagram.
Con la incorporación del ciclo de los viernes, Deriva Espacio ampliará su propuesta para adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad, ofreciendo un ámbito complementario donde la danza y la música funcionan como herramientas para desarrollar la creatividad, fortalecer la expresión personal y generar nuevos vínculos.