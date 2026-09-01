Elecciones generales de CTERA: cómo se votará en Entre Ríos

Las elecciones generales de CTERA se realizarán este miércoles en todo el país y en Entre Ríos habrá 214 mesas habilitadas para que los docentes afiliados participen de la renovación de autoridades de la organización sindical. La votación se desarrollará entre las 8 y las 18 horas.

Susana Cogno, secretaria gremial de AGMER, explicó en diálogo con Elonce que la jornada tendrá características similares a las elecciones de la entidad provincial. "Mañana se realizan las elecciones de CTERA, que es el sindicato madre dentro del cual nosotros nos desenvolvemos, crecemos y nos desarrollamos", señaló.

La dirigente destacó la relevancia institucional de los comicios. "Para nosotros es una elección muy importante porque renueva las autoridades que lo van a conducir en los próximos años", afirmó. Además, sostuvo que estos procesos permiten "revalorizar el proceso político en el cual los sindicatos se desarrollan".

Cómo votarán los docentes en Entre Ríos

En la provincia estarán habilitadas 214 mesas y podrán participar los afiliados presentando su Documento Nacional de Identidad. Algunas urnas permanecerán en lugares determinados, mientras que otras serán móviles para facilitar la participación en diferentes puntos del territorio entrerriano.

"Hay urnas que son fijas y hay otras que, por características del territorio, son volantes, es decir, pasan por las escuelas", detalló Cogno. Cada afiliado deberá consultar previamente el padrón para conocer en qué establecimiento le corresponde emitir su voto, especialmente quienes trabajan en más de una escuela.

La secretaria gremial remarcó que la elección "refuerza nuestros lazos de pertenencia" y permite a los afiliados reconocerse "como trabajadores de la educación". En todo el país habrá miles de mesas para participar de los comicios de CTERA.

Tres listas competirán por la conducción

Una vez finalizada la votación, las urnas serán trasladadas hasta las sedes de las seccionales de AGMER correspondientes a los 17 departamentos de Entre Ríos. Allí se realizará el escrutinio y cada delegación electoral comunicará los resultados a la junta provincial.

Posteriormente, los datos serán remitidos desde la instancia provincial hacia la junta electoral nacional, ya que los comicios se desarrollarán simultáneamente en todas las jurisdicciones del país.