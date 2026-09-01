Julián Álvarez se entrenó con normalidad y seguirá en el Atlético de Madrid

La situación de Julián Álvarez parece encaminarse hacia una definición. En el último día del mercado de pases europeo, el delantero argentino se entrenó este martes con normalidad bajo las órdenes de Diego Simeone y, salvo un giro de último momento, continuará en Atlético de Madrid.

La novedad llega después de varias jornadas marcadas por versiones sobre una posible salida. Barcelona había aparecido como el destino preferido por el futbolista, mientras que Arsenal también fue mencionado entre los clubes interesados, aunque ninguna de esas alternativas terminó prosperando.

El cordobés retomó plenamente la actividad después de superar la indisposición que la semana pasada lo había dejado afuera de tres entrenamientos y también del triunfo 3-1 frente a Sevilla.

Julián volvió a trabajar con el grupo

Julián Álvarez completó la sesión junto al resto de sus compañeros y quedó nuevamente a disposición de Simeone para el compromiso del próximo sábado frente al Athletic Club, en San Mamés.

Por el momento, el atacante apunta a comenzar ese encuentro desde el banco de suplentes mientras recupera ritmo futbolístico. Desde que se reincorporó a la pretemporada del Atlético, el 10 de agosto, apenas disputó un partido oficial.

Fue frente a Villarreal, cuando ingresó a los 66 minutos en el estadio Metropolitano. Aquella aparición se produjo en medio de un clima de tensión con parte de los hinchas después de que el argentino manifestara públicamente su deseo de jugar en Barcelona.

El mercado entra en sus últimas horas

Con el fichaje por el conjunto catalán descartado y sin avances concretos con Arsenal, la continuidad de Julián Álvarez comenzó a tomar mayor fuerza en estas últimas horas.

Mientras tanto, Atlético de Madrid todavía trabaja en otros movimientos. Jonathan David negocia su llegada a préstamo desde Juventus y existen futbolistas que podrían salir antes del cierre, entre ellos Thomas Lemar, Obed Vargas, Carlos Martín y posiblemente José María Giménez.

En la práctica, Simeone también empezó a perfilar el equipo que enfrentará al Athletic. Recuperará a Robin Le Normand después de cumplir una suspensión y vuelve a tener disponible al delantero argentino.

La principal duda pasa por Alexander Sørloth, quien arrastra una molestia muscular que lo dejó al margen de las primeras tres fechas de La Liga. A pocas horas del cierre del mercado europeo, Julián Álvarez volvió a entrenarse sin inconvenientes y su permanencia en Atlético de Madrid aparece ahora como el escenario más probable.