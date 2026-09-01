Bebé en estado crítico: nació en una casa y sus padres intentaron abandonarlo

Un bebé recién nacido permanece internado en estado crítico en el Hospital Lagomaggiore de Mendoza, mientras la Justicia investiga a sus padres por tentativa de homicidio. Según la causa, la madre, una joven de 18 años, habría ocultado el embarazo y dio a luz en el baño de su casa.

El hecho ocurrió en el barrio Andino, dentro de la zona de La Favorita. La joven comenzó con dolores y, aunque inicialmente tenía previsto concurrir a un hospital, terminó teniendo al niño en su vivienda.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, tras el parto el recién nacido no lloraba ni reaccionaba. En ese contexto, la pareja habría acordado colocarlo dentro de una mochila con la intención de abandonarlo.

El padre salió con el recién nacido y luego regresó

El joven de 19 años habría tomado al bebé y salido de la vivienda, aunque minutos después decidió regresar. La propia madre habría reconocido ante los investigadores que ambos habían acordado deshacerse del recién nacido.

La situación cambió cuando intervino la abuela materna, de 35 años. La mujer aseguró que desconocía el embarazo y que había interpretado los síntomas de su hija como consecuencia de un problema de salud previo.

Al advertir el estado del niño, decidió trasladar a su hija y al recién nacido hasta el Centro de Salud N° 300 de La Favorita. Desde allí se solicitó una ambulancia para llevarlos al Hospital Lagomaggiore.

El bebé permanece en estado crítico

En Neonatología, los médicos diagnosticaron al bebé con asfixia perinatal y activaron un protocolo de hipotermia terapéutica. Este tratamiento se utiliza en recién nacidos que sufrieron falta de oxígeno y busca disminuir el riesgo de lesiones neurológicas.

El pronóstico permanece reservado y los profesionales también detectaron signos compatibles con una posible infección. La Justicia intenta establecer cuánto tiempo permaneció el niño sin asistencia médica después del nacimiento.

Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar si el agravamiento de su cuadro se produjo durante el parto o si tuvo relación con las condiciones en las que permaneció posteriormente.

Detuvieron al padre y la madre quedó bajo custodia

La causa comenzó a tomar forma durante la noche del domingo 30 de agosto, cuando la Ayudantía Fiscal solicitó la intervención de investigadores en el Hospital Lagomaggiore.

La fiscalía ordenó la detención e incomunicación de los dos jóvenes, además del secuestro de la mochila y de sus teléfonos celulares. También se dispusieron medidas en la vivienda para reconstruir con precisión lo sucedido.

El padre permanece detenido, mientras que la madre continúa internada bajo custodia policial. La investigación seguirá centrada en establecer las circunstancias del parto, el tiempo transcurrido hasta la asistencia médica y las responsabilidades de ambos en lo ocurrido.