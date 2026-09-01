Día del Periodista Agropecuario: “Es una vocación y un disfrute diario”

REDACCIÓN ELONCE
En el Día del Periodista Agropecuario, Dana Olivera y Miguel Ruberto dialogaron con Elonce sobre la especialización, la capacitación y los nuevos lenguajes para comunicar la producción. Además, destacaron la necesidad de acercar la realidad del campo a las ciudades.
El periodismo agropecuario y el desafío de acercar el campo a la sociedad fueron destacados este 1º de septiembre por Dana Olivera y Miguel Ruberto, quienes dialogaron con Elonce en el marco de la jornada dedicada a quienes se especializan en comunicar la actividad productiva.
Olivera, presidenta de la Asociación Entrerriana de Periodistas Agropecuarios, puso el acento en la formación profesional. “La importancia de la capacitación, de la profesionalización en cada una de las distintas cadenas agroalimentarias que tiene nuestra provincia, un territorio muy rico para contar lo que pasa tranqueras adentro muchas veces”, expresó.
Roberto, por su parte, recordó que la fecha remite al 1º de septiembre de 1802, cuando comenzó a editarse el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio un periódico clave de la época virreinal fundado por Hipólito Vieytes con el apoyo intelectual y político de Manuel Belgrano. “Nosotros somos un poco la continuidad de esa historia tan rica que rescató a la agricultura, al agricultor, a la gente que vive en el campo como los generadores de la riqueza que luego se vuelca en toda la sociedad”, afirmó.
Traducir el lenguaje técnico del campo
Uno de los principales desafíos señalados por los periodistas fue convertir los conocimientos técnicos de la actividad productiva en contenidos comprensibles para públicos diversos. Ruberto consideró que esa tarea adquirió mayor relevancia en un escenario atravesado por la comunicación digital y la velocidad de circulación de la información.
“Estamos permanentemente capacitándonos para poder lograr un lenguaje que sea inclusivo en el sentido de que todos lo entiendan”, explicó. En ese sentido, destacó la necesidad de trasladar de manera sencilla los conceptos utilizados por agrónomos, veterinarios y otros especialistas.
Olivera coincidió y señaló que las nuevas plataformas obligaron a incorporar otras formas de narrar la producción. “Capacitarnos en los nuevos lenguajes para llegar a ese público joven y el streaming o las redes sociales de alguna manera acercan esa nueva manera de comunicar al campo, sin olvidar de los medios tradicionales que el sector de la ruralidad escucha todavía”, sostuvo.
Capacitación para periodistas agropecuarios
La comunicadora destacó además la Diplomatura en Periodismo Agropecuario impulsada a partir del trabajo de la asociación junto a las facultades de Ciencias de la Educación y Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).
Más allá de las herramientas profesionales, ambos remarcaron el contacto con las personas como uno de los aspectos centrales de su trabajo. Olivera valoró especialmente “el estar en la radio” y “poder tener esa ida y vuelta con la gente que siempre está del otro lado y siempre acompaña”.
Ruberto destacó, en tanto, la posibilidad de recorrer la provincia y conocer las historias detrás de la producción. “Eso es lo lindo de este trabajo que venimos haciendo, que no es solo nuestro trabajo, es una vocación y un disfrute diario”, manifestó.
Encuentro de periodistas de la Mesopotamia
En ese marco, periodistas entrerrianos se prepararon para participar del tercer Encuentro de Periodistas Agropecuarios de la Mesopotamia, previsto para el 4 y 5 de septiembre en Bella Vista, Corrientes.
“Estaremos en la ciudad de Bella Vista, 15 periodistas agropecuarios de Entre Ríos, participando de esta tercera edición”, anticipó Olivera. La actividad contará también con comunicadores de Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa.
El encuentro tendrá como objetivos conocer las características productivas de la región, promover instancias de capacitación e intercambiar experiencias sobre la actualidad de la profesión. “La idea es esa, contagiar un poquito más de esto, de comunicar al sector productivo desde sus distintas maneras”, concluyó Olivera.