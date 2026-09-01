Autos 0km: el patentamiento cayó 19% en agosto y los importados llegaron al 70%

El patentamiento de autos 0km volvió a mostrar una caída interanual durante agosto. Según los datos difundidos por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), durante el mes se registraron 44.415 vehículos nuevos, un 19,1% menos que en igual período de 2025.

La contracción fue inferior a la registrada en julio, cuando el retroceso había alcanzado el 30,3%, aunque contrastó con junio, mes en el que la actividad había mostrado una mejora interanual del 12,8%.

De acuerdo con Ámbito, frente a julio el volumen total disminuyó 1,5%, pero agosto contó con un día hábil menos. Al analizar el promedio diario, ACARA indicó que los registros crecieron 3,4%, por lo que consideró que el ritmo de operaciones mostró una leve recuperación respecto del mes anterior.

El mercado acumula una caída de 13,3%

En los primeros ocho meses de 2026, el patentamiento acumuló 385.091 unidades. La cifra representa una baja del 13,3% frente al mismo período del año pasado.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, sostuvo que el mercado atraviesa una etapa de “demanda selectiva” y destacó las acciones de concesionarios, terminales y otros actores de la cadena para contener la caída.

“El mercado sigue con una demanda selectiva que hay que conquistar y, si bien la caída interanual es importante, quiero destacar el esfuerzo que se está haciendo desde toda la cadena de valor para que estos números no sean más abultados”, señaló a Ámbito.

Beato agregó que el sector espera una mejora vinculada con una eventual recuperación de la actividad económica. Al mismo tiempo, explicó que las empresas trabajan en una “reconversión” que contempla sumar servicios a la tradicional venta de vehículos.

Siete de cada diez autos fueron importados

Uno de los datos destacados de agosto fue la composición del mercado según el origen de los vehículos. Los autos importados representaron el 70% del total registrado, después de varios meses en los que esa participación se había ubicado cerca del 69%.

La cifra marca uno de los niveles más elevados de los últimos años y refleja modificaciones en la oferta de distintas terminales. Varias compañías concentraron parte de su producción local en pick-ups, mientras incrementaron la incorporación de modelos fabricados en otros países.

En el ranking por marcas, Toyota, Volkswagen y Fiat mantuvieron los primeros lugares. Ford y Chevrolet escalaron posiciones dentro del Top 5, mientras Renault perdió terreno en medio de la reestructuración de su producción.

BYD ingresó entre las diez marcas con más registros

Otra de las novedades fue la presencia de BYD en el noveno puesto del ranking. La automotriz china especializada en vehículos eléctricos consiguió así ubicarse entre las diez marcas con mayor cantidad de unidades registradas durante agosto.

La evolución del patentamiento en los próximos meses estará marcada por el comportamiento de la demanda y la oferta disponible. Por ahora, agosto cerró con 44.415 operaciones y profundizó la baja acumulada del mercado automotor durante 2026.