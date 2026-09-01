Los bancos dieron de baja 143 mil préstamos considerados “irrecuperables”

Los bancos dieron de baja 143.143 préstamos considerados “irrecuperables”, por un monto total de $4,4 billones, en medio del aumento de la morosidad. Se trata de créditos en pesos y dólares que acumularon más de un año de atraso y que las entidades financieras retiraron de sus activos ante las bajas perspectivas de recupero.

Estos datos corresponden al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y fueron procesados por la consultora EcoGo. El relevamiento tomó como referencia mayo, último período con información consolidada disponible.

Del monto total considerado perdido por las entidades, unos $2,9 billones correspondieron a líneas de crédito otorgadas en pesos, mientras que otros $1,5 billones fueron préstamos denominados en dólares. En conjunto, representaron el 3,1% del total de créditos del sistema financiero.

Qué significa que un préstamo sea “irrecuperable”

El Banco Central clasifica la situación crediticia de personas y empresas en distintas categorías según el nivel de atraso. A partir de la categoría 3 se considera que existe algún grado de morosidad.

La situación 3 comprende atrasos de entre tres y seis meses, mientras que la categoría 4 corresponde a demoras de entre seis meses y un año. En la situación 5 se encuentran los compromisos con más de un año de incumplimiento, que habitualmente son calificados como “irrecuperables”.

Existe, además, una instancia posterior para los créditos que las entidades retiraron de sus activos. Según el relevamiento de EcoGo, a mayo había 143.143 préstamos en esta condición.

“Son préstamos que por normativa los bancos tuvieron que sacar de su activo, pero que siguen existiendo esperando algún recupero, ya sea por vía judicial o venta”, explicó Sebastián Menescaldi, director de EcoGo.

En el caso de los créditos otorgados en moneda extranjera, el especialista indicó que pueden corresponder a empresas cuyos pasivos fueron judicializados o que atravesaron procesos de quiebra.

Creció la cantidad de créditos dados por perdidos

La cantidad de préstamos retirados de los activos bancarios mostró un incremento respecto de períodos anteriores. A comienzos de 2026 había unos 132.000 créditos pasados a pérdida.

A fines de 2024, antes del crecimiento de los niveles de morosidad, la cifra alcanzaba los 74.250 préstamos y representaba alrededor del 2% del total.

De acuerdo con la información del sistema financiero, una de las alternativas utilizadas frente a deudas con bajas posibilidades de cobro consiste en vender esos saldos a estudios de abogados por un monto inferior al originalmente adeudado. Posteriormente, esos acreedores pueden intentar recuperar el dinero.

Según la Central de Deudores del BCRA relevada por EcoGo, el 54% de la deuda morosa se encontraba en situación 4, correspondiente a atrasos de entre seis meses y un año.

Bajo las reglas utilizadas por el Banco Central para determinar la irregularidad crediticia, esos compromisos necesitarían alrededor de cinco meses para dejar la condición de morosidad: tres meses de pagos regulares para pasar a la categoría 3 y otros dos meses para salir de los registros correspondientes.

Refinanciaciones por $2,6 billones

En paralelo al crecimiento de los créditos en mora, las entidades financieras avanzaron con diferentes mecanismos de refinanciación. La consultora 1816 estimó que el saldo renegociado entre bancos y clientes llegó a $2,6 billones, equivalente a aproximadamente el 3,7% del total.

Según estimaciones de EcoGo, cuatro entidades concentraron el 70% de los saldos refinanciados. Banco Galicia reunió el 32,1% del total; Banco Provincia, el 14,7%; Santander, el 14,2%; y Banco Nación, el 9,7%.

Algunas entidades públicas difundieron programas generales destinados a refinanciar obligaciones, mientras que bancos privados ofrecieron alternativas particulares según la situación de cada cliente.

El Banco Nación informó que desde comienzos de 2026 refinanció 102.505 operaciones correspondientes a 89.608 clientes, por un monto total de $476.300 millones. El promedio por operación se ubicó cerca de los $4,6 millones.

Del total informado por la entidad, 64.249 operaciones correspondieron a clientes que ya estaban en mora, por $322.600 millones. Además, se refinanciaron 36.424 operaciones de tarjetas de crédito en situación de premora por $129.600 millones y otras 1.832 operaciones por $24.100 millones, indica Clarín.

Las opciones para refinanciar deudas

Entre las alternativas disponibles, Banco Nación contempló la consolidación de obligaciones por hasta $100 millones y con plazos de hasta 120 meses bajo modalidad UVA. También dispuso mecanismos para unificar compromisos dentro de la propia entidad y opciones para clientes cuyos créditos se encontraban en situación irregular.

Para los saldos de tarjetas de crédito también se habilitaron planes específicos. En los casos de clientes con hasta 90 días de atraso, la entidad permitió financiar hasta $10 millones en un plazo máximo de 60 meses, con una tasa nominal anual del 35%.

El procedimiento podía realizarse de manera digital y autogestiva, sin necesidad de concurrir personalmente a una sucursal bancaria.