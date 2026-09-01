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Sociedad Córdoba

Video: cuatro motociclistas chocaron durante el “Globo de la Muerte” en un circo

Los acróbatas colisionaron mientras realizaban uno de los números finales de una función circense en Colonia Caroya. Los cuatro cayeron dentro de la esfera metálica.

1 de Septiembre de 2026
Tensión durante una función en circo de Córdoba
Tensión durante una función en circo de Córdoba

Los acróbatas colisionaron mientras realizaban uno de los números finales de una función circense en Colonia Caroya. Los cuatro cayeron dentro de la esfera metálica.

Cuatro motociclistas chocaron mientras realizaban el “Globo de la Muerte” durante una función de circo y cayeron hacia la parte inferior de la esfera metálica. El accidente ocurrió este domingo, alrededor de las 18, durante una presentación del Circo Mundial en Colonia Caroya, en la provincia de Córdoba.

 

El siniestro se produjo cuando los cuatro acróbatas desarrollaban uno de los números finales del espectáculo. Los motociclistas circulaban a gran velocidad y coordinaban sus recorridos dentro de la estructura metálica.

 

En un momento de la presentación se produjo una colisión entre los artistas, quienes perdieron el control de las motocicletas y cayeron hacia la parte inferior del globo.

Qué se sabe sobre los cuatro motociclistas

Tras el accidente, Gustavo, propietario del circo, tomó el micrófono para informar al público sobre el estado de los artistas y aseguró que los cuatro se encontraban fuera de peligro.

 

Según explicó, los motociclistas presentaban principalmente dolores como consecuencia de los golpes sufridos durante la caída.

 

Al momento de la presentación, los acróbatas utilizaban diferentes elementos de seguridad. Llevaban cascos, pecheras, guantes, canilleras y trajes especiales de protección.

 

El accidente se registró prácticamente sobre el cierre de la función, durante uno de los números previstos para la parte final de la presentación.

 

Una vez que se informó que los cuatro motociclistas estaban fuera de peligro, el espectáculo continuó con el número final de baile y el público despidió a los artistas con un aplauso.

 

Temas:

Globo de la Muerte circo motociclistas Accidente Colonia Caroya Córdoba
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