Papa León XIV en Argentina: dónde será la misa central y qué lugares visitará

La visita del Papa León XIV en Argentina comenzó a sumar definiciones sobre sus actividades centrales: la misa principal se celebrará en el Monumento a los Españoles, en Palermo, mientras que también quedó prevista una recorrida por la cárcel de Devoto. El pontífice estará en el país entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, confirmó que el espacio ubicado en Palermo concentrará dos de los acontecimientos que se proyectan como los más multitudinarios: la misa central y el encuentro del Papa con los jóvenes. La elección descartó la utilización de estadios cerrados, principalmente por las limitaciones de capacidad, publicó Infobae.

García Cuerva explicó que se buscó garantizar una convocatoria amplia y recordó que, durante una actividad similar realizada en Madrid, participaron cerca de 600.000 jóvenes. “¿Cómo explicábamos a todos los que no podían entrar?”, planteó sobre la posibilidad de utilizar estadios con capacidad para unas 60.000 o 70.000 personas.

Cómo será la misa central del Papa

De acuerdo con los primeros detalles de la organización, el escenario instalado en el Monumento a los Españoles estaría orientado hacia el norte, en dirección a la calle Olleros. No obstante, todavía quedaban aspectos técnicos por definir.

La decisión de realizar la misa y el encuentro juvenil en el mismo lugar también respondió a una cuestión económica. García Cuerva señaló que reutilizar escenario, pantallas, sonido y demás infraestructura representará “un mensaje claro de austeridad”.

Los gastos relacionados con la infraestructura prevista en la Ciudad de Buenos Aires estarán a cargo del Gobierno nacional y del Ejecutivo porteño, que trabajan en conjunto con la organización eclesiástica para preparar las actividades.

El Papa León XIV visitará la cárcel de Devoto

Otro de los puntos destacados de la agenda será la visita a la cárcel de Devoto. La actividad ya había sido incorporada durante una avanzada vaticana anterior y se realizará antes del viaje del pontífice hacia la Basílica de Luján.

García Cuerva vinculó la elección con la importancia que León XIV le asignó a la pastoral carcelaria. El propio arzobispo porteño posee responsabilidades internacionales en esa área por designación pontificia y recordó anteriores visitas del Papa a establecimientos penitenciarios.

El programa, sujeto a la aprobación definitiva de la Santa Sede, también contempló una visita al Cotolengo de Claypole. Además, se proyectó un encuentro ecuménico e interreligioso en el Palacio San Martín.

Homenaje a San Martín y operativo de seguridad

Como parte de su condición de jefe de Estado del Vaticano, León XIV rendirá homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre. La actividad integrará el capítulo institucional de una visita que combinará encuentros religiosos, sociales y protocolares.

Mientras se termina de definir el itinerario, una avanzada del Vaticano trabaja con las autoridades argentinas en los aspectos logísticos y de seguridad. La delegación está encabezada por monseñor Salas, sacerdote mexicano perteneciente a la Secretaría de Estado vaticana y con experiencia en la organización de viajes apostólicos.

El grupo incluye integrantes de la Guardia Suiza y de la Gendarmería Italiana. García Cuerva destacó además el trabajo coordinado entre Nación, Ciudad de Buenos Aires y las provincias involucradas. “La visita del Santo Padre ya está generando buenos frutos porque nos está sentando en una misma mesa”, sostuvo.

Una camioneta Toyota Hilux adaptada como papamóvil (archivo)

Dos Papamóviles para la visita

Entre los elementos evaluados para los desplazamientos aparecieron dos Papamóviles, uno destinado a las actividades en Buenos Aires y otro para Córdoba. Según adelantó el arzobispo, los vehículos serían provistos por Toyota, aunque restaba la confirmación definitiva.

El itinerario seguirá sujeto a modificaciones hasta recibir la aprobación final del Vaticano. García Cuerva reconoció sentirse “muy nervioso” por la responsabilidad de organizar una visita de estas características y remarcó que la última palabra sobre cada actividad corresponderá a la Santa Sede.

De esta manera, el viaje de León XIV comenzó a tomar forma con el Monumento a los Españoles como epicentro de las convocatorias multitudinarias y la cárcel de Devoto entre las visitas de carácter social. Durante cuatro días, el pontífice desarrollará una agenda que combinará celebraciones religiosas, encuentros institucionales y actividades vinculadas con diferentes sectores de la comunidad.