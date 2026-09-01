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Policiales Operativo de Gendarmería en Gualeguay

Secuestraron más de 100 títulos apócrifos tras allanamiento en localidad entrerriana

Gendarmería allanó una vivienda y secuestró más de cien documentos, entre certificados, diplomas y títulos universitarios, en una investigación de la Justicia Federal de Victoria.

1 de Septiembre de 2026
Allanamiento de Gendarmería en Gualeguay
Allanamiento de Gendarmería en Gualeguay

Gendarmería allanó una vivienda y secuestró más de cien documentos, entre certificados, diplomas y títulos universitarios, en una investigación de la Justicia Federal de Victoria.

En horas de la mañana del lunes, alrededor de las 8, personal de Gendarmería Nacional Argentina llevó adelante un procedimiento judicial en un inmueble ubicado en la ciudad de Gualeguay, en el marco de una investigación que se tramita ante el Juzgado Federal de Victoria, a cargo del Dr. Federico Martín, con intervención de la Fiscalía Federal de Victoria, a cargo del Dr. Scilabra.

La medida consistió en el allanamiento y registro de una vivienda. Durante el procedimiento, el personal interviniente efectuó una inspección y logró el secuestro de más de cien documentos de distinta naturaleza, entre ellos certificados, diplomas y títulos universitarios, los cuales quedaron a disposición de la autoridad judicial para su correspondiente resguardo y análisis.

 

El operativo se desarrolló conforme a las directivas impartidas por el Juzgado Federal de Victoria y bajo la intervención del Ministerio Público Fiscal, indica El Día de Gualeguay.

Temas:

Gendarmería Nacional Gualeguay Títulos secuestro
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