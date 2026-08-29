Detuvieron a empleados de Migraciones por maniobra de trámites que involucró a médicos colombianos

Una organización que adulteraba registros migratorios fue desarticulada tras diez allanamientos. Hubo siete detenidos, entre ellos tres empleados de Migraciones. La investigación detectó a 101 médicos colombianos que habrían obtenido beneficios para tramitar residencias permanentes.
Una organización que adulteraba registros migratorios para facilitar presuntamente la obtención irregular de residencias permanentes fue desarticulada tras una investigación de la Policía Federal Argentina (PFA).
Siete personas fueron detenidas, entre ellas tres empleados de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), y fueron individualizados 101 ciudadanos colombianos, todos médicos.
Según la investigación, los empleados de Migraciones habrían incorporado al sistema registros fraudulentos de ingresos al país. La maniobra habría permitido que los profesionales extranjeros continuaran sus trámites de residencia permanente sin cumplir con los períodos mínimos de permanencia exigidos legalmente.
La investigación estuvo a cargo del Departamento Investigaciones Antimafia de la PFA y comenzó en junio, después de una denuncia realizada por la Dirección Técnica Jurídica de Migraciones, que había detectado movimientos presuntamente apócrifos en sus registros.
Cómo funcionaba la presunta maniobra
De acuerdo con los elementos incorporados a la causa, los ciudadanos colombianos ingresaban legalmente a Argentina utilizando sus pasaportes y comenzaban los correspondientes trámites de radicación. Luego regresaban a Colombia.
Cuando se acercaba el vencimiento del plazo que podía provocar la caducidad del trámite por ausencia del solicitante, integrantes de la organización habrían intervenido para generar nuevos registros de ingreso al territorio argentino a cambio de dinero.
Para concretar la maniobra, según la pesquisa, utilizaban las cédulas de identidad que los interesados habían dejado previamente y manipulaban datos biométricos. Para ello, habrían empleado fotografías de terceras personas que circunstancialmente pasaban por las ventanillas de Migraciones.
Simulaban el regreso de los médicos
De esta manera, el sistema registraba como si los médicos colombianos hubieran regresado a Argentina, pese a que permanecían en el extranjero. Esto les permitía continuar con sus expedientes migratorios.
Hasta el momento, los investigadores individualizaron a 101 ciudadanos colombianos, todos médicos de profesión, que aparecen vinculados con los trámites bajo investigación.
La causa quedó en manos del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº1 de Lomas de Zamora, encabezado por Federico Hernán Villena, con intervención de la Secretaría Nº15, a cargo de Lucas Lacau.
Diez allanamientos y siete detenidos
Tras reunir las pruebas, la Justicia ordenó diez allanamientos en domicilios particulares y oficinas de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Los operativos se realizaron en Floresta, Almagro, Villa Ballester, Florencio Varela, Cuartel V, Moreno y La Tablada.
Como resultado fueron detenidas siete personas: cuatro mujeres y tres hombres. Entre las mujeres había dos argentinas, de 35 y 39 años, y dos ciudadanas paraguayas, de 38 y 47. Los tres hombres eran argentinos: dos tenían 38 años y el restante, 39.
Entre los detenidos se encuentran los tres trabajadores de la Dirección Nacional de Migraciones señalados durante la investigación como presuntos responsables de incorporar los registros fraudulentos al sistema.
Dólares, vehículos y documentación secuestrada
Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron 14 teléfonos celulares, tres vehículos, seis notebooks, dos discos rígidos y cuatro pendrives, elementos que serán sometidos a peritajes.
También encontraron más de 5.000 dólares distribuidos en diferentes sobres, 100 euros y 7.000 pesos, además de certificados de residencia y otra documentación considerada de interés para la causa.
Los siete detenidos y todos los elementos secuestrados quedaron a disposición del juez interviniente. La investigación continuará con el análisis de dispositivos electrónicos, documentos y registros para determinar el alcance completo de la presunta organización.
Los delitos investigados
Los involucrados quedaron acusados por los presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público, cohecho, falsedad ideológica, abuso de autoridad y destrucción de pruebas.
La pesquisa deberá establecer ahora las responsabilidades individuales y determinar cómo funcionaba la estructura que presuntamente conectaba a los solicitantes extranjeros con quienes podían modificar los registros oficiales.
También resta establecer el alcance de las irregularidades detectadas y analizar la situación migratoria de los 101 médicos colombianos individualizados, publicó NA.
La causa comenzó a partir de los controles internos de la propia Dirección Nacional de Migraciones y derivó en una investigación federal que terminó con los allanamientos y las siete detenciones.