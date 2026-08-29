Recuperaron un televisor valuado en 8.700 dólares que había sido enviado a Concordia

La Policía de Concordia recuperó un televisor valuado en 8.700 dólares en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia presentada en San Rafael, Mendoza. Según el damnificado, había enviado el equipo de alta gama hacia Concordia, pero no habría recibido el pago correspondiente.

El denunciante, un comerciante mendocino, indicó que el 24 de agosto despachó mediante una empresa de transporte un televisor Samsung Neo QLED de 100 pulgadas. La investigación quedó a cargo de personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Concordia.

Los efectivos determinaron que el aparato había sido retirado de la sucursal local de la transportista el 27 de agosto. Posteriormente entrevistaron al fletero encargado del primer traslado, quien manifestó que había entregado el televisor a otro hombre.

El operativo para recuperar el televisor

Mediante el análisis de cámaras de seguridad, los investigadores identificaron una Peugeot Boxer blanca que habría sido utilizada para trasladar el equipo. Los policías acudieron al domicilio vinculado con el conductor, pero no encontraron personas en el lugar.

Posteriormente se desplegó un operativo en el ingreso a Calabacilla y, alrededor de las 15:30, lograron interceptar el vehículo investigado. Al ser entrevistado, el conductor manifestó que tenía el televisor en su domicilio.

El hombre entregó voluntariamente el aparato y la Policía procedió a su secuestro formal. Informado sobre el procedimiento, el fiscal José Arias dispuso el traslado del involucrado para su correcta identificación, mientras continuaron las diligencias para esclarecer el hecho denunciado.