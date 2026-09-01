UADER y el Carnaval de Paraná unen saberes y acciones para preservar su historia

La UADER y el Carnaval de Paraná avanzan en una agenda de trabajo conjunto destinada a fortalecer la preservación de la memoria, los saberes y el patrimonio cultural de esta expresión popular. El rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Luciano Filipuzzi, visitó el Museo del Carnaval Paranaense "Claudio Galeano".

El patrimonio del espacio se conserva en la Biblioteca Pedro Lemebel, ubicada en barrio El Sol de Paraná. Allí, Filipuzzi fue recibido por Nora Aracil, coordinadora del Museo y referente de la Red de Artistas del Carnaval, junto con integrantes de la organización y de la comparsa Samba Oeste Litoral, según la información brindada por las instituciones.

Acompañado por el secretario de Integración y Cooperación de UADER, Raúl Rousseaux, el rector recorrió parte del acervo reunido durante años. La colección incluye fotografías, documentos, objetos y testimonios que permiten reconstruir diferentes momentos de la historia del carnaval paranaense.

(Carnaval de Paraná)

Preservar la memoria del Carnaval de Paraná

Durante el encuentro se abordó la dimensión cultural, social y popular del Carnaval de Paraná, una manifestación profundamente vinculada con los barrios de la ciudad y sostenida durante generaciones por artistas y hacedores que transmiten sus saberes, prácticas y oficios.

"Valoramos mucho que el rector se haya acercado al Museo y la posibilidad de profundizar este vínculo con UADER", destacó Aracil. Además, consideró que las capacidades académicas pueden complementarse con los conocimientos desarrollados por quienes forman parte del carnaval.

(Carnaval de Paraná)

"La Universidad tiene conocimientos, herramientas y capacidades que pueden encontrarse con los saberes, los oficios, las experiencias y la memoria que el carnaval fue construyendo durante generaciones", sostuvo. Y agregó: "Hay mucho para trabajar juntos y transformar ese intercambio en acciones concretas".

Una agenda de articulación institucional

Durante la visita, Aracil también compartió la investigación que dio origen a "La República de la Vereda. Memorias del Carnaval paranaense”, una obra construida a partir de testimonios de protagonistas de distintas etapas de esta expresión cultural.

La reunión permitió analizar posibles articulaciones entre UADER y la Red de Artistas del Carnaval, con el objetivo de aprovechar recursos, conocimientos y experiencias de ambas partes.

El encuentro forma parte de las acciones que la Red desarrolla con instituciones educativas, culturales y sociales de Paraná para ampliar espacios de intercambio, incorporar nuevas herramientas y fortalecer el desarrollo y la preservación del Carnaval de Paraná.