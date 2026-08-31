Ciclo de cine gratuito en Paraná: proyectan una película por mes y cierran cada función con un debate

El ciclo de cine gratuito en Paraná que organiza la Asociación Mariano Moreno continúa desarrollándose en la Sala Noble del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER). La propuesta contempla una película por mes y combina cada proyección con una presentación previa y un intercambio entre los espectadores al finalizar.

Franco Giorda, responsable de la programación del ciclo, explicó a Elonce que la iniciativa comenzó hace algunos meses y ya alcanzó su quinta función. La entrada es libre y gratuita.

“El ciclo empezó hace unos meses. Esta es la quinta película que proyectamos. Es una proyección por mes y la sala donde estamos proyectando es la Sala Noble del Instituto Audiovisual Autárquico de Entre Ríos”, detalló.

“Vidas pasadas”, la película elegida

La película seleccionada para esta oportunidad fue Vidas pasadas, producción de 2023 dirigida por la cineasta surcoreana Celine Song.

Giorda explicó que las funciones no se limitan a la exhibición de las películas, sino que buscan aportar herramientas para comprender las obras y posteriormente intercambiar opiniones entre quienes participan.

“Como en cada función hay una presentación donde introducimos brevemente algunos parámetros que tienen que ver con la película, la directora, la filmografía, etcétera. Y una vez concluida la película, nos quedamos charlando un ratito”, señaló.

Un espacio para compartir distintas miradas

El responsable del ciclo definió el encuentro posterior como una propuesta similar a los tradicionales cine debate, aunque con un formato de conversación más abierto entre los asistentes.

“Es como un intercambio a partir de las impresiones que ha habido en torno a la película”, explicó Giorda.

Además, confirmó que tiene a su cargo la selección de las producciones que integran el ciclo. “La programación está a mi cargo y la entrada efectivamente es libre y gratuita”, indicó.

Cuándo será la próxima función

Las proyecciones tienen una frecuencia mensual y la próxima actividad ya tiene fecha prevista. “La próxima va a ser el último lunes de septiembre”, adelantó Giorda.

El ciclo se suma a las diferentes alternativas cinematográficas que existen actualmente en Paraná, muchas de ellas desarrolladas por cineclubes y espacios culturales con propuestas particulares.

Para Giorda, la existencia de diferentes ciclos permite ampliar las posibilidades para los espectadores. “Cada espacio tiene su característica, su curaduría de las películas, es decir, que son propuestas distintas y para cada propuesta hay un público”, explicó.

“Mirar una película nos enriquece”

El programador destacó especialmente la experiencia colectiva que representa concurrir a una sala y posteriormente conversar sobre aquello que se observó.

“La posibilidad de encontrarnos a mirar una película nos enriquece. Enriquece la mirada porque miramos con otros, podemos conversar con otros”, expresó.

Ciclo de cine en el Instituto Audiovisual de Entre Ríos

En ese sentido, valoró la cantidad de espacios disponibles en Paraná. En la misma Sala Noble del Instituto Audiovisual funciona los martes otra propuesta cinematográfica gratuita, mientras que distintos cineclubes mantienen actividades durante la semana en otros puntos de la ciudad.

Relámpago Verde cumple 17 años

Giorda también integra Relámpago Verde, un grupo cinéfilo que desarrolla funciones en diferentes espacios culturales de Paraná.

“Estamos cumpliendo 17 años esta semana”, destacó durante la entrevista.

Actualmente, las propuestas del grupo se desarrollan los jueves de manera alternada en Casa Boulevard y Cantina Ferrero, con funciones desde las 21. De esta manera, la agenda se incorpora a una oferta cinematográfica local que combina salas comerciales con ciclos independientes y gratuitos.