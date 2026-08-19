Estudiantes de teatro de UADER piden colaboración para viajar a un encuentro provincial

Estudiantes del Profesorado de Teatro de la UADER solicitaron colaboración para poder viajar al 41º Encuentro Entrerriano de Teatro, que se desarrollará los días 21, 22 y 23 de agosto en Gualeguay y General Galarza. Una delegación de 12 jóvenes participará de las funciones y diferentes instancias de formación previstas durante las tres jornadas.

Dimas Santillán, integrante del grupo, contó a Elonce que desde hace meses realizan diferentes actividades para reunir los fondos necesarios. Si bien el equipo está conformado por alrededor de 20 estudiantes, serán 12 quienes finalmente viajarán al encuentro.

“Estamos haciendo distintas actividades para poder estar en la costa del Uruguay compartiendo con distintos teatristas de toda la provincia”, explicó Santillán.

Una oportunidad de formación para los estudiantes

El joven destacó la importancia que tiene para quienes cursan el Profesorado de Teatro participar de un encuentro que reunirá a artistas y elencos de distintos puntos de Entre Ríos.

“Para nosotros, quienes estudiamos en la universidad, es una oportunidad de formación muy preciada. El hecho de habitar las salas, de estar con otros y otras teatristas de la provincia y compartir la experiencia de cada uno en su localidad es muy enriquecedor”, expresó.

En ese sentido, consideró que participar de estas actividades complementa los conocimientos adquiridos durante la carrera. “Creo que forma parte fundamental de la formación que tenemos como estudiantes y como futuros profesores de teatro”, remarcó a Elonce.

Bingos, rifas y funciones para financiar el viaje

Para poder afrontar los gastos, los estudiantes llevan varios meses trabajando de manera autogestiva. De esa necesidad surgió Rumbo, el grupo conformado íntegramente por alumnos del Profesorado de Teatro.

“Nuestro elenco, nuestro grupo, nuestro equipo de teatro se llama Rumbo y surge plenamente de esta necesidad de juntar fondos para asistir a los distintos encuentros de formación y de teatro”, contó Santillán.

Desde el año pasado organizaron distintas propuestas para conseguir recursos. “Hemos hecho desde varietés hasta bingos, funciones a la gorra y rifas.

Siempre entre todos tratando de juntar los fondos”, detalló, al tiempo que agradeció a quienes participaron de las actividades y colaboraron con la delegación.

Talleres, funciones y derechos de autor

Durante el encuentro habrá funciones protagonizadas por elencos seleccionados de distintos puntos de Entre Ríos y propuestas gratuitas de capacitación para quienes participan.

Entre las actividades previstas habrá formación en actuación frente a cámara y espacios relacionados con los derechos de autor y los procedimientos para registrar obras ante Argentores.

“Es una oportunidad única”, destacó Santillán. Además, agradeció al Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos, a la Secretaría de Cultura provincial y a los municipios involucrados en la organización del encuentro.

“El mayor valor fue trabajar en equipo”

Más allá del objetivo de concretar el viaje, Santillán destacó que la iniciativa permitió vincular a estudiantes que se encuentran en diferentes etapas de la carrera.

“El valor que hemos llevado durante estos años es unir a los distintos estudiantes de primero, segundo, tercero y cuarto año de la carrera”, afirmó.

Estudiantes de teatro de la UADER piden colaboración para viajar

El Profesorado de Teatro funciona en la Escuela de Música, Danza y Teatro “Profesor Constancio Carminio”, ubicada en Italia 61 de Paraná. “Creo que el mayor valor que hemos conseguido es trabajar en equipo y juntos. Trabajar en equipo por un objetivo así fue muy enriquecedor”, resaltó.

Cómo colaborar con los estudiantes

Los jóvenes todavía necesitan cubrir parte de los gastos vinculados principalmente con los pasajes de regreso y la alimentación durante las tres jornadas.

Por ese motivo, dejaron habilitada una cuenta para quienes quieran realizar un aporte voluntario. “Cualquier colaboración, sea poquito o mucho, nos va a ayudar mucho para costear los pasajes de vuelta, como también la comida durante los tres días y cualquier otro gasto”, señaló Santillán.

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo mediante el alias RUMBO.TEATRO, a nombre de Sabrina. La delegación partirá para participar del encuentro que tendrá lugar este fin de semana en Gualeguay y General Galarza.