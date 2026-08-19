Murió la mamá de las hermanas que fallecieron tras trágico choque frontal en Ruta 60: la salud de los sobrevivientes

Tragedia en Mendoza. Ariadna Tillar, de 54 años, falleció este martes por la noche y elevó a cuatro la cantidad de víctimas fatales del violento choque frontal ocurrido el domingo sobre la Ruta Provincial 60, en Maipú, Mendoza. La mujer permanecía internada en estado crítico en el Hospital Perrupato.

La tragedia golpeó especialmente a la familia Masó Tillar, que perdió a tres de sus integrantes en menos de 48 horas. Las hijas de Ariadna, Rosario Masó, de 19 años, y Juana Masó, de 20, habían fallecido el lunes debido a las graves lesiones sufridas en el impacto.

El siniestro vial se produjo alrededor de las 20.30 del domingo, cerca de la Variante de Palmira. De acuerdo con las primeras actuaciones y testimonios incorporados a la investigación, una Volkswagen T-Cross habría intentado realizar una maniobra de sobrepaso y chocó frontalmente contra un Peugeot 504.

Cuatro víctimas fatales por el violento impacto

En la camioneta viajaban Martín Omar Tillar, de 52 años; su pareja, Florencia Bettalemmi, de 42; Ariadna Tillar y sus dos hijas, Rosario y Juana Masó.

La primera víctima fatal había sido Oscar Aníbal “Chacha” Fernández Mercau, quien conducía el Peugeot 504. Se trataba de un reconocido árbitro de fútbol de la zona de San Martín, que murió mientras era trasladado de urgencia al Hospital Central.

Un día después se confirmaron las muertes de Rosario y Juana. Ambas habían quedado internadas con heridas de extrema gravedad y no lograron recuperarse de las lesiones ocasionadas por el choque.

Murió la madre de las dos jóvenes

Ariadna Tillar, diseñadora gráfica, permaneció en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Perrupato desde el momento del accidente. Su estado había sido informado como crítico.

Durante las últimas horas del martes su cuadro se agravó y finalmente se confirmó su fallecimiento. De esta manera, la cantidad de víctimas fatales del choque ascendió a cuatro.

Tres de las personas fallecidas pertenecían a la misma familia: Ariadna y sus hijas Rosario y Juana.

Dos personas permanecen hospitalizadas

Martín Omar Tillar, contador público y conductor de la Volkswagen T-Cross, continuaba internado en grave estado en el Hospital Lagomaggiore.

Por su parte, Florencia Bettalemmi permanecía en terapia intensiva en el Hospital El Carmen, aunque presentaba una evolución favorable y se encontraba fuera de peligro.

Según el último parte médico, la mujer cursaba el segundo día de posoperatorio por un trauma cerrado de abdomen y una perforación intestinal, “sin complicaciones por el momento”. Había sido extubada el lunes y se encontraba lúcida y orientada, aunque continuaba bajo control por la intervención quirúrgica y las múltiples lesiones sufridas.

Investigan cómo ocurrió el choque

La causa quedó bajo la investigación de la fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez, quien deberá establecer la mecánica precisa del siniestro y determinar eventuales responsabilidades.

Las primeras averiguaciones apuntaron a establecer las circunstancias en las que se produjo el impacto frontal y, particularmente, la presunta maniobra de sobrepaso realizada momentos antes de la colisión.

La investigación continuará con las pericias y demás elementos reunidos en el lugar del hecho para reconstruir la secuencia que terminó con cuatro personas fallecidas y otras dos hospitalizadas.