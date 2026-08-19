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Policiales Accidente en Santiago del Estero

Sacerdote chocó a dos jóvenes, siguió su viaje y dijo que no se dio cuenta por llevar la música alta

El choque ocurrió en una intersección de Sumampa cuando las víctimas circulaban en una motocicleta. El conductor siguió su marcha y fue localizado posteriormente en Pinto, a casi 100 kilómetros. Los heridos están fuera de peligro.

19 de Agosto de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa.

El choque ocurrió en una intersección de Sumampa cuando las víctimas circulaban en una motocicleta. El conductor siguió su marcha y fue localizado posteriormente en Pinto, a casi 100 kilómetros. Los heridos están fuera de peligro.

Un sacerdote embistió con su camioneta a dos jóvenes que circulaban en una motocicleta en la localidad de Sumampa, Santiago del Estero. Las víctimas sufrieron heridas en diferentes partes del cuerpo, aunque ya se encuentran fuera de peligro.

 

El accidente ocurrió cerca de las 21 del lunes, en la intersección de la Ruta 1 y la avenida Nuestra Señora de la Consolación. Los jóvenes regresaban de participar en un torneo de pádel y habían decidido visitar a un amigo.

 

 

Tras el impacto, quedaron tendidos sobre el pavimento con golpes y heridas. De acuerdo con la denuncia de uno de los padres, el conductor continuó su marcha sin detenerse a asistirlos.

 

Localizaron la camioneta a casi 100 kilómetros

 

Una de las familias alertó a la Policía y solicitó que se realizaran controles en las rutas. La camioneta fue identificada porque llevaba un rosario en la caja trasera.

 

El vehículo fue localizado posteriormente en Pinto, una ciudad ubicada a casi 100 kilómetros de Sumampa. Allí se estableció que era conducido por el padre Miguel Espíndola.

 

Parroquia Nuestra Señora de la Consolaci&oacute;n de Sumampa.
Parroquia Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa.

 

“Cuando vi a mi hijo con la cara ensangrentada me asusté mucho”, relató el padre de una de las víctimas. También confirmó que los jóvenes permanecen con dolores, pero fuera de peligro.

 

La explicación del sacerdote

 

Según la versión transmitida a la familia, el sacerdote declaró que llevaba la música a un volumen elevado y que no advirtió el choque. Fue demorado preventivamente y luego recuperó la libertad.

 

 

La fiscal Fernanda Vittar ordenó realizarle un control de alcoholemia, con registro en video y ante dos testigos. La investigación continúa para establecer las circunstancias y responsabilidades del accidente.

 

La Fiscalía también reúne testimonios y otros elementos vinculados al recorrido de la camioneta después del impacto. Hasta el momento, no se informó el resultado del examen realizado al conductor.

Temas:

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