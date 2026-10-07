ENERSA renovó la iluminación de San Benito con más de 450 luminarias LED

ENERSA renovó la iluminación de San Benito con la instalación de más de 450 luminarias LED en calles y avenidas de distintos sectores de la ciudad. El vicepresidente de la empresa energética y ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, recorrió las intervenciones junto al intendente Ariel Voeffray.

Durante la visita, ambos funcionarios supervisaron los avances de las obras de infraestructura y alumbrado público que se desarrollaron durante los últimos meses. El recambio de las antiguas luminarias y la incorporación de nuevos equipos apuntan a mejorar la visibilidad en la vía pública y brindar mayor seguridad a los vecinos.

Troncoso destacó especialmente las repercusiones que generó la nueva iluminación entre los habitantes de la localidad. "Impresionante, me contaban la sensación de seguridad que dan las luces. Los vecinos están más contentos, más cómodos", expresó durante la recorrida.

Más de 450 luminarias LED en calles de San Benito

Los trabajos se desarrollaron bajo tres modalidades. La primera comprendió el reemplazo de luminarias de sodio por tecnología LED en calle Urquiza y calle Crespo, desde avenida San Martín hasta Tibiletti. También se intervino avenida Paraná, entre avenida Uruguay y Formosa, y avenida Uruguay, desde Paraná hasta Echagüe.

Una segunda etapa consistió en la reposición de focos LED sobre columnas existentes y la realización de las modificaciones necesarias en sus brazos. Los cambios fueron definidos de acuerdo con cálculos luminotécnicos para lograr una mejor distribución de la luz sobre la calzada. Esta intervención se concretó en avenida Eslovenia, desde avenida San Martín hasta el Acceso Oeste.

Además, se ejecutaron obras completamente nuevas, con colocación de columnas, en calle Ramírez, desde avenida Basavilbaso hasta Laurencena, y en Irigoyen, desde Gregorutti hasta avenida Marizza. A su vez, continúan los trabajos en bulevar Febre, desde avenida Paraná hasta la colectora.

Voeffray destacó el cambio en los barrios

El intendente Ariel Voeffray valoró el impacto que las mejoras tuvieron en diferentes puntos de San Benito. "Obviamente cambia la fachada del barrio, así que estamos muy contentos", señaló. También agradeció a Troncoso y a su equipo por recorrer personalmente los sectores alcanzados por las intervenciones.

La agenda incluyó una visita al Club Atlético y Social San Benito, donde la comitiva fue recibida por el presidente de la institución, Mariano Toffolini, y miembros de la Comisión Directiva. Allí, a partir de una donación realizada por ENERSA, se renovó completamente el sistema de iluminación de las canchas de fútbol y básquet.

Las nuevas luces permiten mejorar las condiciones para las prácticas deportivas y extender las actividades de niños, jóvenes y familias. Voeffray resaltó especialmente la intervención en el Club San Benito, al que definió como "la institución histórica de la ciudad".

Troncoso: "Es muy importante lo que hacen los clubes"

Durante la visita, Troncoso remarcó la importancia de acompañar tanto las obras públicas como el trabajo cotidiano de las instituciones deportivas. "Muy contento de poder ayudar, de dar una mano y hacer lo que pide el gobernador Frigerio permanentemente: cercanía, estar cerca de los vecinos y de las necesidades", afirmó.

"Es muy importante lo que hacen los clubes, así que ahí estamos ayudando", agregó el vicepresidente de ENERSA. En ese sentido, destacó el rol social de las instituciones y el impacto que una infraestructura adecuada genera en las actividades deportivas y comunitarias.

La recorrida permitió observar los resultados de las más de 450 luminarias LED instaladas y las obras que todavía se encuentran en ejecución. Desde el municipio destacaron que la renovación del alumbrado representa una mejora concreta para la seguridad, la circulación nocturna y la calidad de vida de los vecinos de San Benito.