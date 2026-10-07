El Parque Solar de Aldea Brasilera superó el 90% de ejecución: cómo será la obra de ENERSA

El Parque Solar de Aldea Brasilera alcanzó más del 90% de ejecución y avanza hacia su puesta en funcionamiento. La obra que lleva adelante ENERSA tendrá una potencia instalada de 300 kWp y permitirá incorporar generación renovable en un punto estratégico de la red de distribución eléctrica.

Según se informó, la instalación estará compuesta por aproximadamente 600 paneles solares Trina y 10 inversores Huawei de 30 kW cada uno. Una vez operativo, el complejo contribuirá a optimizar el sistema eléctrico de la localidad y ampliar la participación de fuentes renovables en la matriz energética.

En el marco del avance de los trabajos, el gerente de Energías Renovables de ENERSA, Daniel Schwindt, recorrió el predio junto con representantes de Hain Energía, firma especializada en proyectos relacionados con energía y sustentabilidad. La iniciativa surge de un convenio entre la distribuidora provincial y el municipio de Aldea Brasilera.

(ENERSA)

Medidores inteligentes y proyecto de Smart City

El acuerdo para desarrollar el parque fue suscripto por el intendente Hugo Ramírez; el presidente de ENERSA, Uriel Brupbacher; y Schwindt. El proyecto busca incorporar infraestructura de generación renovable y complementar otras herramientas tecnológicas implementadas en la localidad.

Aldea Brasilera cuenta, además, con medidores inteligentes instalados por ENERSA. Estos dispositivos permitirían a los usuarios consultar sus consumos en tiempo real, revisar el historial mediante una aplicación y recibir información directamente de la empresa distribuidora.

Esta infraestructura podría servir como base para incorporar nuevas soluciones vinculadas al concepto de "Smart City" y facilitar una gestión más eficiente del consumo eléctrico. La construcción del parque forma parte de las acciones impulsadas para diversificar la matriz energética, modernizar la infraestructura eléctrica y avanzar en la incorporación de fuentes renovables.