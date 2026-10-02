ENERSA instalará más de 400 luminarias LED en la Circunvalación de Paraná

La iluminación de la Circunvalación de Paraná incorporará más de 400 luminarias LED en un tramo de aproximadamente 3,8 kilómetros de la Ruta Nacional 12. ENERSA tendrá a su cargo la ejecución de la obra por disposición del Gobierno provincial y, en paralelo, avanza con la conexión del Parque Solar Fotovoltaico municipal a su red eléctrica.

La intervención se extenderá desde el arroyo Saucecito hasta avenida Almafuerte y alcanzará tanto a la autovía como a las calles colectoras y sectores ubicados debajo de los puentes. El objetivo es mejorar las condiciones de visibilidad y seguridad para quienes transitan por la zona durante la noche.

Además de las más de 400 luminarias LED de alta eficiencia, el proyecto prevé instalar nuevas columnas, redes eléctricas, tableros de comando y sistemas automáticos de encendido. La tecnología permitirá, además, reducir el consumo energético y los requerimientos de mantenimiento.

Avanza la conexión del Parque Solar

En paralelo, ENERSA trabaja para concretar la vinculación del Parque Solar Fotovoltaico municipal, ubicado al sur del Parque Industrial General Belgrano, con el sistema eléctrico. Para ello, se preparan las instalaciones necesarias para recibir la energía que produzca el predio e incorporarla a la red de distribución.

"Estamos preparando desde ENERSA todos los recursos e instalaciones necesarios para recibir la energía generada por el Parque Solar y que la Municipalidad pueda aprovecharla en sus distintos consumos", explicó el presidente de la empresa, Uriel Brupbacher.

(ENERSA)

La conexión se realizará bajo la normativa provincial de generación distribuida. Este mecanismo posibilitará que la energía producida por el parque fotovoltaico sea compensada con los consumos eléctricos correspondientes a la Municipalidad de Paraná.

Dos proyectos con impacto en la ciudad

Ambas iniciativas fueron analizadas durante una reunión de trabajo entre autoridades de ENERSA y del municipio. Participaron Brupbacher; el gerente general de la compañía, Leandro Fernández; la intendenta Rosario Romero; y el jefe de Gabinete municipal, Santiago Halle, entre otros funcionarios.

"Son dos temas concretos que tienen un impacto genuino en toda la ciudad de Paraná", destacó Brupbacher sobre las intervenciones que se encuentran en proceso.

Los proyectos articulan infraestructura vial y generación de energía renovable. Mientras la nueva iluminación apunta a mejorar las condiciones de circulación nocturna en uno de los principales accesos de Paraná, la conexión del Parque Solar permitirá incorporar su producción al sistema eléctrico y utilizarla para compensar consumos municipales.