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ATER recordó los vencimientos impositivos de octubre: las fechas y formas de pago

Durante octubre vencen cuotas de los impuestos Inmobiliario Urbano, Rural y Subrural, además de otras obligaciones provinciales. ATER recordó las fechas, cómo obtener las boletas y las alternativas disponibles para realizar los pagos.

2 de Octubre de 2026
ATER: vencimientos impositivos de octubre y fechas de pago.
ATER: vencimientos impositivos de octubre y fechas de pago.

Durante octubre vencen cuotas de los impuestos Inmobiliario Urbano, Rural y Subrural, además de otras obligaciones provinciales. ATER recordó las fechas, cómo obtener las boletas y las alternativas disponibles para realizar los pagos.

Los vencimientos impositivos de octubre incluyen la quinta cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano y la tercera cuota del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural, según informó la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).

 

Para ambos tributos, las partidas cuyo dígito verificador termine del 0 al 4 tendrán vencimiento el 15 de octubre, mientras que aquellas identificadas con números del 5 al 9 vencerán el 16 de octubre.

 

El calendario también contempla obligaciones correspondientes a Ingresos Brutos, Régimen Simplificado, Convenio Multilateral, Profesiones Liberales, Derecho de Extracción de Minerales, Impuesto de Sellos y los regímenes de agentes de retención y percepción. El cronograma completo está disponible en el sitio oficial de ATER.

 

 

Boletas digitales y alternativas para pagar

 

ATER recordó que la emisión de las boletas correspondientes a los impuestos provinciales es exclusivamente digital. Los contribuyentes pueden consultarlas y descargarlas a través de la página del organismo, mientras que quienes estén adheridos a Boleta Digital las reciben directamente por correo electrónico.

 

Para quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial, se encuentra habilitado el pago en Plus Pagos Servicios. En estos casos, no es necesario presentar la boleta impresa: alcanza con informar el DNI, número de partida, dominio o CUIT, según el impuesto correspondiente.

 

Entre las alternativas digitales se encuentran el pago mediante código QR desde billeteras virtuales, Home Banking y débito automático, además de otros medios electrónicos disponibles en www.ater.gob.ar. Para consultas, ATER dispone del 0810-888-2837, de lunes a viernes de 8 a 13 horas, el correo consultas@ater.gob.ar y sus canales oficiales en redes sociales.

 

 

Consultar las fechas antes de pagar

 

Desde el organismo recomendaron consultar la agenda actualizada para verificar las fechas correspondientes a cada obligación y período fiscal antes de realizar el pago.

 

El calendario permite identificar los vencimientos de los distintos tributos provinciales y organizar el cumplimiento de las obligaciones previstas para octubre.

La información actualizada, junto con las boletas y los medios electrónicos habilitados, se encuentra disponible en el portal de ATER.

Temas:

ATER Pagos agenda cronograma octubre
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