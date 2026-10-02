Confirmaron las semifinales de la Copa Argentina y trasladaron la final a diciembre

La Copa Argentina tiene fechas confirmadas para sus tres partidos decisivos. Atlético Tucumán y Platense disputarán la primera semifinal el miércoles 28 de octubre, Boca y Banfield se enfrentarán el sábado 14 de noviembre y la final se jugará el miércoles 2 de diciembre.

La definición del título fue reprogramada, ya que inicialmente estaba prevista para el 4 de noviembre. Con el nuevo calendario, los cuatro equipos que siguen en competencia conocen cuándo deberán disputar sus próximos compromisos.

La AFA confirmó la programación del tramo final del certamen, aunque todavía resta anunciar las sedes y los horarios. El cambio desplaza la final cuatro semanas respecto de la fecha prevista originalmente.

Atlético Tucumán y Platense abrirán las semifinales

El primer finalista de la Copa Argentina se conocerá el miércoles 28 de octubre. Atlético Tucumán y Platense se enfrentarán por un lugar en la definición, con estadio y horario pendientes de confirmación.

El Decano llegó a esta instancia después de eliminar a Independiente Rivadavia mediante una definición por penales. Ese resultado lo ubicó entre los cuatro equipos que mantienen posibilidades de conquistar el torneo.

¡Así quedó el cuadro de la decimocuarta edición de #NuestraCopa 🙌 tras la clasificación de @caplatense a las Semifinales!#CopaArgentinaAXIONenergy 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/bsg4A87tHl — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) October 2, 2026

Platense completó el cuadro de semifinalistas tras vencer 1-0 a Estudiantes. El Calamar buscará superar ahora al conjunto tucumano para disputar el partido por el título en diciembre.

Boca y Banfield jugarán durante la fecha FIFA

La segunda semifinal será el sábado 14 de noviembre y tendrá como protagonistas a Boca y Banfield. El encuentro quedó ubicado durante la ventana internacional de selecciones, en una agenda que también contempla los demás compromisos del equipo de la Ribera.

Boca consiguió su clasificación con una remontada frente a Racing en el Gigante de Arroyito. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena perdía 2-0 y terminó ganando 3-2, con tres goles de Enner Valencia.

Boca quiere seguir avanzando en la Copa Argentina.

Banfield, por su parte, avanzó después de superar a Deportivo Riestra por penales. El Taladro intentará vencer al Xeneize para convertirse en uno de los finalistas de la Copa Argentina.

La final se disputará el 2 de diciembre

Los ganadores de ambas semifinales se enfrentarán el miércoles 2 de diciembre. Entre Boca-Banfield y la definición habrá 18 días, mientras que el vencedor de Atlético Tucumán-Platense tendrá un intervalo más amplio.

Para Boca, noviembre podría reunir varias instancias eliminatorias. Una semana después de la semifinal ante Banfield está prevista la final de la Copa Sudamericana, el 21 de noviembre, a la que accederá únicamente si supera a Vasco da Gama.

El calendario decisivo de la Copa Argentina queda así distribuido entre octubre, noviembre y diciembre. Las próximas confirmaciones deberán precisar dónde y a qué hora se disputará cada uno de los tres encuentros.