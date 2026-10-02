Celebrarán una misa para acompañar a Bárbara Brunetti y pedir por su recuperación

Familiares, amigos, compañeros y quienes deseen sumarse están invitados a participar de la celebración, que comenzará a las 19 en San José Obrero. La periodista continúa internada en terapia intensiva mientras atraviesa su recuperación.
Este viernes 2 de octubre se realizará una misa para pedir por la salud de Bárbara Brunetti, periodista de Elonce que continúa internada en terapia intensiva mientras atraviesa su proceso de recuperación.
La celebración comenzará a las 19 en la parroquia San José Obrero, ubicada en avenida Zanni y O’Higgins, en Paraná. Será un espacio de oración para acompañar a nuestra compañera y a su familia.
Según la convocatoria difundida, podrán participar familiares, amigos, compañeros de trabajo y todas las personas que deseen sumarse. La invitación propone reunirse para pedir especialmente por su salud.
Cuándo y dónde será la celebración
La oración por Bárbara Brunetti formará parte de una misa por enfermos y afligidos. Durante la celebración se tendrá presente a la periodista, quien permanece bajo atención médica.
También se invita a los asistentes a llevar agua, aceite y sal para bendecir. Quienes quieran participar podrán acercarse al templo este viernes, en el horario anunciado.
La convocatoria se suma al pedido de oración que su entorno viene realizando durante la internación. Familiares y personas cercanas renovaron la invitación a acompañarla en esta etapa.
Agradecimiento por las muestras de afecto
En la actualización anterior, el entorno de Bárbara Brunetti había informado una estabilización que consideró alentadora dentro de su recuperación. También había aclarado que continuaba en terapia intensiva y bajo seguimiento médico.
Durante los últimos días, familiares, amigos, compañeros y personas que conocen a la periodista expresaron su cercanía mediante mensajes de afecto y oraciones. Su entorno agradeció especialmente esas muestras de solidaridad.
La misa de esta tarde ofrecerá un momento de encuentro para quienes quieran acompañar a Bárbara y a sus seres queridos. El pedido sigue centrado en su salud y en sostener el apoyo durante su recuperación.