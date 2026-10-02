Obras en calle 25 de Mayo: advierten que el corte de raíces pone en riesgo a históricos lapachos

La Asociación Civil Arbolado manifestó su preocupación por el tratamiento de históricos lapachos durante las obras que la Municipalidad de Paraná lleva adelante en calle 25 de Mayo y advirtió que el corte de raíces podría afectar la supervivencia y estabilidad de algunos ejemplares.

Las tareas comprenden aproximadamente cinco cuadras e incluyen la remodelación de veredas, cordones y sectores destinados al arbolado. Desde la entidad aclararon que valoran la incorporación de corredores verdes y el nuevo diseño de cazuelas, pero realizaron observaciones sobre las intervenciones efectuadas en árboles existentes.

Alertan por los históricos lapachos durante las obras de calle 25 de Mayo (foto Elonce)

Sabrina Ulman, secretaria de la Asociación Civil Arbolado, explicó a Elonce que consideran fundamental preservar ejemplares que llevan décadas adaptándose a las difíciles condiciones del centro urbano.

“Hay que conservar lo que ya tenemos”

Ulman destacó inicialmente los aspectos positivos del proyecto y la importancia de aumentar los espacios verdes frente a las altas temperaturas.

“Estamos muy contentos de que se piense cada vez más en hacer corredores verdes. En este contexto de calentamiento global es una situación que nos beneficia a todos, sobre todo acá en la zona del centro”, señaló.

Advierten que el corte de raíces pone en riesgo a históricos lapachos (foto Elonce)

Sin embargo, planteó reparos respecto del manejo realizado sobre algunos árboles. “Lo que nos pareció es que no se hizo el tratamiento adecuado con los árboles que ya están. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay que conservar lo que ya tenemos”, manifestó.

Según explicó, se trata de ejemplares añosos que lograron desarrollarse en condiciones urbanas complejas, rodeados por cemento, suelo compactado, cables y cañerías.

Lapachos de aproximadamente 50 años

La integrante de la asociación estimó que algunos de los árboles afectados tienen alrededor de medio siglo. “Son árboles muy añosos, que tienen aproximadamente unos 50 años, y se cortaron raíces, raíces que son para sostener justamente los árboles”, afirmó.

Preocupación por lapachos de unos 50 años en pleno centro de Paraná (foto Elonce)

Ulman sostuvo que algunas de las raíces retiradas eran de gran porte y cumplían una función importante en la estabilidad estructural de los ejemplares. “Sacaron unas raíces que son enormes, que son del tamaño de ramas, y entonces también peligra la sujeción del árbol al suelo”, advirtió.

Desde la organización señalaron que esta situación podría aumentar la vulnerabilidad de los ejemplares frente a condiciones meteorológicas adversas.

Advierten por posibles consecuencias

La Asociación Civil Arbolado también manifestó preocupación porque las intervenciones se produjeron durante el período reproductivo de los ejemplares.

Según explicaron, la exposición y el corte de determinadas raíces pueden afectar la capacidad del árbol para obtener los recursos necesarios durante una etapa de alta demanda energética.

Advierten por daños en las raíces de lapachos durante las obras de calle 25 de Mayo (foto Elonce)

Consultada sobre si el daño podría provocar la muerte de los lapachos, Ulman explicó: “No sé si la muerte del árbol, pero sí que esté más lastimado, que capaz la floración no sea la que tenga que hacer y la reproducción se interrumpa”.

Y agregó: “Puede ser que se muera el árbol, es una posibilidad, o también puede ser que se caiga. Entonces es peligroso para todos”.

Piden proteger las raíces

En un comunicado, la Asociación Civil Arbolado señaló que la amputación y exposición de las raíces podría generar estrés hídrico y térmico sobre los ejemplares.

Por ese motivo, la organización pidió al Municipio y a la empresa encargada de los trabajos adoptar medidas de mitigación.

Cuestionan el tratamiento de las raíces de los lapachos durante las obras en calle 25 de Mayo (foto Elonce)

Entre ellas mencionó cubrir e hidratar de manera urgente los sistemas radiculares expuestos, con el objetivo de recuperar las condiciones de humedad.

También solicitó evitar nuevos cortes de raíces y evaluar la estabilidad de los ejemplares que ya fueron intervenidos.

Valoraron el nuevo diseño de las cazuelas

Pese a los cuestionamientos, la asociación destacó positivamente algunos aspectos de la remodelación. En particular, valoró el diseño de una cazuela única, común y continua, al considerar que puede mejorar la infiltración del agua, la aireación del suelo y la biodiversidad.

“Peligra la sujeción del árbol al suelo”: alerta por lapachos durante una obra en el centro de Paraná (foto Elonce)

Ulman insistió en que la intención de la organización no es cuestionar la creación de corredores verdes, sino advertir sobre la necesidad de preservar adecuadamente los árboles que ya forman parte del paisaje urbano.

“Ojalá que se siga reproduciendo esto de seguir haciendo corredores verdes en toda la ciudad, pero teniendo más en cuenta al árbol que ya está para tratar de no dañarlo”, expresó.

Se mostraron abiertos al diálogo con el Municipio

El secretario de Planificación e Infraestructura de la Municipalidad de Paraná, Eduardo Loréfice, había señalado que las tareas se realizaban con personal especializado para cuidar y resguardar los ejemplares. “Lo que definimos fue hacer una cazuela continua, que es variable: en algunos lados tiene 1,5 o 2 metros de ancho, pero es continua y a veces tiene 30 metros de largo, interrumpida básicamente por los ingresos vehiculares”, detalló.

Según Loréfice, la modificación permitirá que los ejemplares dispongan de una superficie significativamente mayor para recibir agua de lluvia. Además, explicó que algunas raíces habían quedado prácticamente encerradas por el hormigón ubicado debajo de las veredas.

Advierten por el futuro de históricos lapachos de Paraná tras el corte de raíces durante una obra (foto Elonce)

Consultada al respecto, Ulman aseguró que la asociación está dispuesta a dialogar con las autoridades municipales y aportar la mirada de sus especialistas.

“Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo. Dentro de la asociación tenemos técnicos especializados en lo que es el arbolado, así que no tenemos problema de tener conversaciones con ellos, de que nos llamen o nos incluyan en reuniones”, indicó.

Además, remarcó: “Estamos siempre tratando de ayudar y queremos llegar a consensos para que todos nos beneficiemos”.

La importancia del arbolado en pleno centro

Desde la asociación destacaron que los árboles ubicados en las calles constituyen una infraestructura verde fundamental en sectores urbanos dominados por cemento, cableado y altas temperaturas.

Los ejemplares brindan sombra y contribuyen a reducir el impacto del calor, además de ofrecer espacios para aves y otros componentes de la biodiversidad urbana.

Por eso, desde la Asociación Civil Arbolado insistieron en que la remodelación de calle 25 de Mayo representa una oportunidad para ampliar y mejorar los corredores verdes, pero pidieron que las futuras intervenciones contemplen especialmente la preservación de los árboles existentes y de sus sistemas de raíces.